Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Azerbaycan’ın Karabağ’a operasyon düzenlemesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Cengiz şöyle konuştu: “İçimizde yaşayan ve kendilerini “aydın” olarak tanımlayan 123 Ermenisevici “aydın müsveddesi”; utanç verici ifadelerin yer aldığı yazılı bir açıklama yayınlayarak Azerbaycan’ı Karabağ’da soykırım politikası gütmekle suçladı.

Sözde tarihçi Taner Akçam, Baskın Oran, Sait Çetinoğlu; Cengiz Akhtar, Eren Keskin v.s sözde 123 sözde aydının imzaladığı açıklamada; diktatörlük ile suçlanan Azerbaycan’ın İsrail ve Türkiye ile işbirliği yaparak, Karabağ’da Ermenilerin varlığına zorla son vermek istediği belirtilmekte ve BM başta olmak üzere tüm ülke ve uluslararası kamuoyunu Azerbaycan’ı durdurma ve cezalandırma çağrısında bulunulmaktadır.

Hocalı’da, Hankendi’de katledilen Türkleri dahi hatırlamayan, vatandaşı olduğu Türkiye’yi ve kardeş Azerbaycan’ı etnik temizlik yapmakla suçlayan 123 “Ermenisevici” mankurtun Bakanlar Kurulu kararı ile derhal vatandaşlıktan çıkarılmaları gerekmektedir.

AB dahil BM’in dahi Azerbaycan toprakları olarak tanımladıkları Karabağ’da terörist Ermeni çetelerin silahlı saldırılarını görmezden, duymazdan gelen mankurtlaşmış aydınların TC vatandaşlığından çıkarılarak arzu ederlerse Ermenistan’a gönderilmelerini talep ediyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz.”