Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit Doğu-TEM Otoyolu İzmit Doğu kavşakları, Güney Taşıma Yolu'nda (Ankara istikameti) emniyet ve 1. şeritte üstyapı bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle trafik akışı 2. ve 3. şeritlerden sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey kavşağı-Çine-Muğla kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) Ankara istikametinde tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı olduğundan ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak, sürücüler tekrar Abant kavşağından otoyola girecekler.

Aydıncık-Anamur yolunun Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde elektromanyetik çalışmalar dolayısıyla tüp aktarımı yapılırken ulaşım kuzey tüplerinden devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 15-16. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli trafiğe kapatılacak.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşak yapım işi nedeniyle ulaşıma her iki yönde servis yollarından izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA