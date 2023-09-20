Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun (İncek-Eskişehir kavşakları) 0-6. kilometrelerinde Eskişehir Kavşağı istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bu kesimde ayrıca Eskişehir Kavşağı'nın şehir merkezi ayrım kolu da trafiğe kapatılarak, sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından şehir merkezine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey-Çine-Muğla kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Suruç Kavşağı kesimi 23-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa istikametinde şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 30-37. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 5-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde freze çalışmaları dolayısıyla Ordu istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunun 3-12. kilometrelerinde (Aşağıkent ve Ortakent köy geçişleri) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 18. kilometresinde (Çarşıbaşı ilçesi Otogar mevkisi) yaya üst geçidi demontaj çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA