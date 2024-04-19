Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 9-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul ve İzmir yönlerinde önce sağ, sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı iki şeritten sağlanacak.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 10-13. kilometrelerinde duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya kaldırımı yapımı dolayısıyla bölünmüş yolun Yomra-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları başlatıldı. Bu kesimde ulaşım 3 Mayıs'a kadar Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.