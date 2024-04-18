Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde (cumartesi ve pazar hariç) ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zara-Şerefiye-Suşehri yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.