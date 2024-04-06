Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı ve İzmit-Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 7. kilometresinde (Turgutlu şehir geçişi) drenaj kanalı yapım çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.