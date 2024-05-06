Öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında, proje koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yürütücülüğünde üniversite ve şehirde toplam 5.000 kitap temin ettiler. Projeye farklı şehirlerden de birçok kitapsever destek verdi. ASÜ Eğitim Fakültesi ve Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde proje kapsamında temin edilen kitaplar öğrenci ve akademisyenden oluşan heyetle Hatay Yayladağı Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokuluna taksim ve teslim edildi. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünce sağlanan otobüsle yola çıkan 41 kişilik heyet rektör yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever tarafından uğurlandı. Hatay Yayladağı‭ ‬Milli‭ ‬Eğitim‭ ‬ ‭ ‬Müdürlüğünden‭ ‬temsilcilerin‭ ‬katıldığı‭ ‬ ‭ ‬teslim‭at ‬programı‭ ‬öncesinde, öğrenciler bir yandan kütüphaneyi dizayn ettiler, diğer yandan kendilerini ilgiyle takip eden minik öğrencilerle ‭ ‬sohbet‭ ‬edip, oyunlar oynadılar.‭

Proje‭ ‬‭ ‬teslimatı‭nda ‬konuşan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz şunları söyledi; “‭Bugün burada, vatan sathını mektep yapma hayaliyle bir araya ‬gelmiş bulunmaktayız. Aksaray Üniversitesinde ilk göreve başladığımızdan bu yana dezavantajlı köy okullarımız için, kütüphane, fen laboratuarı, sanat atölyesi, oyun sınıfı kurulması gibi onlarca‭ ‬proje‭ ‬gerçekleştirdik.‭ Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverlerle birlikte ‬Aksaray‭ ‬ve‭ ‬Hatay illerimizde‭ ‬13 Köy okulumuza‭ ‬toplamda‭ ‬36.000‭ ‬ ‭ ‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneler‭ ‬kurmayı‭ ‬ ‭ ‬başarmış olduk.‭ ‬Öğretmen yetiştiren‭ ‬bir‭ ‬kurum‭ ‬olan‭ ‬fakültemizdeki‭ ‬Topluma‭ ‬Hizmet‭ ‬Uygulamaları‭ ‬Dersi, öğrencilerimize‭ ‬akademik‭ ‬bilgi‭ ‬ve‭ ‬görgünün‭ ‬yanı‭ ‬sıra‭ ‬toplumun‭ ‬ihtiyaçlarına‭ ‬cevap verebilecek‭ ‬sosyal‭ ‬ ‭ ‬farkındalık‭ ‬duygusu geliştirmeyi‭ de ‬amaçlar.‭ ‬Böylece öğrencilerimiz hem topluma faydalı bir misyon yüklenmenin hazzını, hem de içinden geliştiği topluma aidiyet duygusunu yaşatmış oluyor. Biz biliyoruz ki, evinde ve okulunda kütüphanesi olan çocuklar algı‭ ‬düzeyi‭ ‬açısından‭ ‬olmayanlardan‭ ‬daha‭ ‬ileridedirler.‭ ‬Böyle‭ ‬güzel‭ ‬bir‭ ‬projeyi‭ ‬hayata geçirmeye‭ ‬büyük‭ ‬gayret‭ ‬ve‭ ‬çaba‭ ‬sergileyen‭ bölüm ‬öğrencilerimize,‭ ‬desteklerini‭ ‬esirgemeyen rektörlüğümüze,‭ ‬işbirliği‭ ‬içindeki‭ ‬Hatay‭ ‬ ‭ve Yayladağı ‬Milli‭ ‬Eğitim‭ ‬Müdürlüğüne,‭ ‬bizleri‭ ‬misafir‭ ‬eden Sebenoba ve Bezge köy halkı, öğretmen ve öğrencilerine, misafirperverliğiyle Dörtyol Belediye Başkanımız ve değerli eşlerine, bizleri yalnız bırakmayan farklı illerden destek veren kitapseverlere teşekkür ederiz.‭” Projeye katkı veren öğrenciler; “‬Üç aylık süreçte bölüm hocamız‭ ‬Süleyman‭ ‬ ‭ ‬Yılmaz’ın‭ ‬eşsiz‭ ‬motivasyonuyla‭ ‬güzel‭ ‬bir‭ ‬iş‭ ‬çıkardık.‭ ‬Zaman‭ ‬zaman kendimizi ifade ederken zorlandık, hocamız imdadımıza yetişip, motivasyonumuzu yükseltti. Çoğu‭ ‬zaman‭ ‬da‭ ‬bize‭ ‬verilen‭ ‬destekten,‭ ‬güler‭ ‬yüzlü‭ ‬geri‭ ‬bildirimlerden‭ ‬memnun‭ ‬olduk. Hatay’da‭ ‬ ‭ ‬okullarımızı,‭ ‬öğrencilerimizi‭ ‬ve‭ ‬öğretmenlerimizi‭ ‬gördük,‭ ‬tanıştık,‭ ‬ ‭ ‬kaynaştık. Onlarla sohbet edip, oyunlar oynadık. Hatay’ın deprem sonrası halini görme şansını‭ ‬yakaladık. Doğrusu‭ ‬böyle ‭ ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık, sonuçtan mutlu olduk‭” dediler. ‬

Köy okulları kütüphanelerin teslimi sonrası Yayladağı Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, beraberindeki heyet, Sebenoba okul müdürü Yusuf Karacan ve Bezge okul müdürü Muhammed Sökmen kurulan kütüphane ve verilen eşsiz emekten dolayı öğrencilerimize ve proje yürütücüsü hocamıza şükranlarını sundular. Hataylı sivil toplum gönüllüsü Fatma İnal memleketinde gerçekleşen bu güzel çalışmadan dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Prof.Dr. Süleyman Yılmaz ve beraberindeki Aksaray Üniversitesi öğrencileri dönüşte Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Babadır Amaç ve eşi Dr. Gülsüm Amaç’ın misafiri olup, kurulan kütüphanelerle ilgili bilgi verdiler. Başkan Amaç, yapılan bu çalışama takdir edilecek, yarına aydınlık bir gelecek bırakacak anlamlı bir gayret olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.