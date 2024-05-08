VATAN HABER MERKEZİ

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesinde BULTÜRK ve BGSAM, olası eleştirileri göze alarak ve tüm iletişim kanallarını kullanarak, Bayrampaşa’da yaşayan Bulgaristan kökenli seçmenleri ve sivil toplum kuruluşlarını, seçildiğinde yapacaklarına ilişkin inandırıcı programı ve çözüm adaklı yaklaşımlarından dolayı, CHP adayı Hasan Mutlu’yu desteklemeye çağırmıştı

Seçim sonrasında; Bayrampaşa’da Hasan Mutlu, Başarılı bir seçim stratejisi uygulayarak ve seçmenlerle yakın temaslar kurarak seçildiğinde yapacaklarını ayrıntılı ve inandırıcı bir şekilde anlatabildiği için, hem seçmenlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının desteğini alabilmişti.

Bayrampaşa yoğun bir katılımla gerçekleşen seçimler sonucunda Hasan Mutlu 1 Nisan 2024 günü, Bayrampaşa’nın yeni belediye başkanı olarak göreve başladı.

BULTÜRK VE SİVİL TOPLUM KURLUŞLARININ “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

Hasan Mutlu’nun yoğun seçim çalışmalarına destek veren BULTÜRK ve BGSAM yöneticileri ile sivil tolum örgütleri temsilcileri, 3 Mayıs 2024 günü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu makamında ziyaret ederek “hayılı olsun” dileklerini ilettiler.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, bir BULTÜRK kurucusu olarak, BULTÜRK ve BGSAM’ın gerçekleştirdiği başarılardan gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca BULTÜRK’ü 25 yıldır tanıdığını ve kendisinin de BULTÜRK’e her zaman katkıda bulunduğunu belirtti.

Seçim döneminde ilk kendisine inanan BULTÜRK, BGSAM ve sivil toplum kuruluşlarının verdikleri destekleri çok değerli bulduğunu ve Başkanlığı döneminde BULTÜRK ve BGSAM ile her türlü çalışmaya, projeye ve iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

BULTÜRK yönetimi, 2019 yılında Bayrampaşa’da gerçekleştirilen ilk Türk Dünyası Kadın Kurultayı’nın devamını yapmayı planladıklarını, bunun için Ekim-Kasım aylarında ikinci bir kurultay düzenlemeyi planladıklarını ve Bayrampaşa Belediyesi’nin ilgi ve desteğini beklediklerini ifade ettiler.

Ayrıca, Türk Dünyası’nda tespit ettikleri değerli şehirlerin belediyeleri ile Bayrampaşa Belediyesi arasında kardeş şehir ilan edilmesi ve kültürel, sosyal ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ile birlik beraberliğin sağlanması projelerini gerçekleştirmeyi umduklarını dile getirdiler.

Türk Dünyasından gelen STK Başkanları ve kanaat önderleri, tek tek başarı dilek ve temennilerini iletti. Afganistan’dan gelen heyet Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU’YA Kaftan giydirerek kendilerine taktim ettiler. Diğer bölgelerden gelen misafirler de hediyelerini taktim ettiler.

BULTÜRK yönetimi de “KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİN” kitabını ve bir de kupa taktim ettiler. Ayrıca bu belgesel filmi tüm okullarda göstermek istediklerini ve bu konuda kendilerinden destek istediler. Afganistan’dan Azerbaycan’a, Balkanlardan Sibirya’ya ve diğer tüm ülkelerden gelen çocuklar, okudukları şiirlerle ziyarete renk kattılar. Tüm şiirler çok güzel okundu, ancak Türkmen kızının Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiiri çok beğenildi. Arif Nihat Asya’nın da Bulgaristan Filibeli bir ailenin oğlu olduğunu da hatırlatalım.

Hasan Mutlu, her ziyaretçiyle günün anısı olarak fotoğraflar çekilmesine izin vererek, kimsenin ricasını kırmadı.

BULTÜRK ve BGSAM yöneticileri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya, bu halka ve hakka hizmet yolunda yapacağı çalışmalarda, Allah’ın kendisine her zaman, her yerde yardımcı olmasını dilediler.