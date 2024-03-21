Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici fore kazık çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 58-60, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.