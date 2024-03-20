HABER: BAZİD BEYOĞLU

8 yaş, 10 yaş ve 16 yaş altı çocukların katıldığı turnuvalar büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Turnuvalarda kazananlara ödüllerini KAHEV Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllü doktorlar takdim etti. Maddi durumu yetersiz öğrencilere burs sağlamanın yanı sıra sporun ve sporcunun da her zaman yanında olan KAHEV, ülkemizin çocukları ve gençleri için sporun her alanında destek vermeye devam ediyor.

İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Batman’da düzenlenen KAHEV Tıp Bayramı Haftası satranç turnuvaları çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü. Oyuncular, 16-17 Mart tarihlerinde 2 gün boyunca 3 ayrı kategoride yarıştılar. 8, 10 ve 16 yaş altı kategorilerinde ilk 3’e giren yarışmacıların yanı sıra aynı kategoride en iyi kadın yarışmacılar da ödüllendirildi.