ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemi (SGS) kurulması çalışmaları nedeniyle Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Buca istikametinde Bornova Viyadüğü'nde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma sol ve orta şeritlerden kontrollü olarak izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım, Pazarcık-Gölbaşı yolunun 23-25. kilometreleri ve Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım, Mudurnu-Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde ve Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle anılan kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.