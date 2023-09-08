Değişim Şenliği, bedensel sağlığın güçlendirilmesi, stres ve gerilimin ortadan kaldırılması, moral ve motivasyonun yükseltilmesi ve doğa felaketlerinin önlenebilmesi için farkındalık yaratılması amacını taşıyor.

Online Değişim Şenliği’nde hem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin kolaylıkla yapabileceği 6 pratik çalışmaya yer veriliyor. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Değişim Şenliği’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunuluyor. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştiriliyor. Değişim Şenliği’nde tüm sorulara doyurucu yanıtların verildiği canlı ve interaktif şekilde gerçekleşen bilgelik akışı da yer alıyor.

Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Değişim Şenliği’nde her iki ayda bir düzenli olarak Sağlıklı Yaşam Vakfı’nın bir semineri gerçekleştiriliyor. Bu Değişim Şenliği’nde ise “Çene Eklemi ve Vücut Sağlığına Etkileri” semineri program dâhilinde katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Değişim Şenliği organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer.

Olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakma alışkanlığı gelişir.

Öfke kontrolü sağlanır.

Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder.

Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur.

Daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir.

Bağışıklık sistemi güçlenir.

Metabolizma hızlanır.

Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı sağlar.

Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir.

Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir.

Moral ve motivasyon artar.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın ise 9-16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Değişim Şenliği Programı:

8 Eylül CUMA:

11.00- Özgüvenin geliştirilmesi

12.30- Bilgelik akışı

19.30- Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00- Bilgelik akışı



9 Eylül CUMARTESİ:

11.00- İçsel gücün geliştirilmesi

12.30- Bilgelik akışı

18.00- Saf sevginin geliştirilmesi

19.30- Bilgelik akışı

10 Eylül PAZAR:

11.00- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

13.00- Sağlıklı Yaşam Vakfı semineri

18.00- Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 5319679373-0 5327306544- 0 5319967169

www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]