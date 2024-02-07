Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde (Yeni Otogar mevkisi) baş üstü levha montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.