Toplumsal huzuru bozmaya ve devlet aklına mesaj vermeye yönelik alçak terör saldırı silsilesiyle karşı karşıyayız Son dönemde Türkiye’de terör eylemleriyle halkı terörize etmeye çalıştıklarını hepimiz görüyoruz. Fatih Camii saldırısı, Kilise saldırısı, Diyarbakırlı Ramazan hoca ve taksici cinayeti… Kritik bir dönemden geçiyoruz.Tüm tuşlara basmaya ve Türkiyenin kamu idaresine,,sosyal fay hatlarına yönelik stratejik alçaklık söz konusu.Engellenen çok fazla eylem var.İstihbaratımız,askerimiz ve Emniyet mensuplarımız hep teyakkuzda .Mesela bugün emniyet mensuplarımızın dikkati, hassasyeti Çağlayan Adliyesi’nde br felaketi önlemiştir.Yaralılarııza acil şifalar dilyorum.Karaman polislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Çağlayan Adliyesi önünde etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.YPG-PKK-DHKP-DAESH adlarının önemi yok hepsi terör örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vereceği cevap hepinizin malumu olacak.

Bu süreçte tüm halkımıza sosyal medya ve whats up gibi mecralardan gelen sahte görüntü,bilgi paylaşımı konusunda hassas davranmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.Dünya bambaşka bir sürece girdi ve bu süreçte Türkiye’nin vazgeçilmez varlığı oyun kurucu pozisyonundan rahatsız olan alçakların maşalarıyla mücadelemiz devam edecek.