Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit kapatılarak, trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

İzmit-Sakarya yolunun Köseköy Tüneli mevkisinde yaya üst geçidi demonte çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan sebebiyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki istikamette ulaşım tek şeritten devam edecek.

Antalya-Manavgat ayrımı-Başlar-İbradı ayrımı-3. Bölge hududu yolunun 3-8. kilometrelerindeki üstyapı, toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.