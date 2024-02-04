Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ilk etapta 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildi. AFAD, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel oluşturan Zürih Antlaşması 11 Şubat 1959'da imzalandı

Kıbrıs'ta cumhuriyetin ilan edilmesine giden adım, Başbakan Adnan Menderes ile Yunanistan Başbakanı Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.

Başbakanlar 5-11 Şubat 1959 tarihlerinde Zürih'te bir araya geldi. Menderes ve Karamanlis, 11 Şubat'ta üç antlaşma ve bir de centilmenler antlaşmasını kabul edip parafladı.

Zürih'teki görüşmelerin ardından ilki 1955'te yapılan Londra Konferansı'nın ikincisi toplandı. İngiltere Başbakanı Harold Macmillan, Menderes ve Karamanlis'in yanı sıra Kıbrıs'taki toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ile Makarios'un da katıldığı görüşmelerde, Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle 19 Şubat'ta kabul edildi.

Zürih ve İkinci Londra konferanslarında kurulması öngörülen inceleme komisyonunun çalışmalarını sonuçlandırmasının ardından da 16 Ağustos 1960'ta "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edildi.

Kıbrıs Federe Devleti kuruldu

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisinin 13 Şubat 1975'te yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kuruldu.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin devlet başkanı oldu. Yasama görevini ise 50 üyeden oluşan bir kurucu meclisin yapacağı bildirildi.

Türk kadını için dönüm noktası: Seçme ve seçilme hakkı

Türk kadını seçilme hakkını ilk kez 8 Şubat 1935'teki milletvekili seçimlerinde kullandı, Meclise 18 kadın milletvekili girdi.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) adı ise 9 Şubat 1969'da "Milliyetçi Hareket Partisi" (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

Belli başlı öteki olaylar

5 Şubat

1877- Mithat Paşa sadrazamlıktan azledildi. (Mithat Paşa, daha sonra Taif zindanında boğduruldu.)

1924- Greenwich gözlemevi saat başı sinyallerini yayınlamaya başladı.

1936- Charlie Chaplin'in (Şarlo) son sessiz filmi "Modern Zamanlar" gösterime girdi.

1937- Anayasa'nın 2. maddesinde yapılan değişiklikle 6 ilke Anayasa metnine girdi: "Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir."

1939- Uludağ'da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.

1959- Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Kıbrıs" konulu görüşmeler Zürih'te başladı.

1960- Besteci Selahattin Pınar, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975- ABD Kongresi'nin 11 Aralık 1974'te aldığı Türkiye'ye silah ambargosu kararı uygulanmaya başlandı.

1993- ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Bolu Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kahveci'nin oğlu Cihan, kazadan yaralı kurtuldu.

2007- Amerikalı astronot Sunita Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunun soğutma sistemini tamir etmek amacıyla yaptığı 22 saat 27 dakikalık yürüyüşle "En Uzun Uzay Yürüyüşünü Yapan Kadın" oldu.

2013- Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemi'nin bir bölümünün Gaziantep'e nakli tamamlanarak, sistem devreye alındı.

2013- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına ait saç örneğini, Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tutanak karşılığı teslim etti. Ahmet Özal, Adli Tıp Kurumu raporunda babasının "öldürüldüğünün yazıldığını" öne sürdü.

2014- BM tarafından hazırlanan rapor, Suriye'deki çocukların muhalif güçlerce savaştırıldığını, Suriye rejimi ve bağlı militanlar tarafından gözaltında "korkunç" işkencelere maruz bırakıldığını ve öldürüldüğünü belgeledi.

2017- Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi.

2017- ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konulması talebini reddetti.

2020- Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

2021- BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

2022-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

2023- Pakistan'ın eski darbeci lideri Orgeneral Pervez Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 Şubat

1921- Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi günlük çıkmaya başladı.

1953- TBMM, 8 Kasım 1877'de Aziziye Tabyası'nı kahramanca savunan Nene Hatun'a (Kırkköz) Vatani Hizmet Tertibi'nden maaş bağladı.

1959- Elektronik mühendisi Jack Kilby, modern elektronik sektörünün temelini oluşturan "mikroçip"in patentini aldı.

1980- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen uğradığı suikastten yaralı kurtuldu.

1988- Basın Konseyi kuruldu.

1992- İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

2002- Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.

2012- Bursa'da yaşamını sürdüren tiyatro ve sinema oyuncusu Baykal Kent, tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Devlet Sanatçısı Macide Tanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşama veda etti.

2016- Tayvan'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 116 kişi hayatını kaybetti.

2017- Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı.

2020- Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sadece Uzak Doğu ülkelerinden gelen değil, tüm uluslararası uçuşlarla Türkiye'ye gelenlerin havaalanlarında termal kamera ile taranması uygulamasına geçildi.

2021- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarını soruşturmada Filistin'in mahkemeye taraf devlet olduğuna karar verdi.

2022- "Hindistan'ın bülbülü" olarak tanınan ünlü Hint şarkıcı Lata Mangeshkar 92 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Türkiye, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu.

7 Şubat

1640- Padişah Dördüncü Murat öldü, Sultan İbrahim padişah oldu.

1695- Padişah İkinci Ahmet öldü. 50 yaşında tahta çıkan ve dört yıl saltanatta kalan İkinci Ahmet'ten sonra, İkinci Mustafa tahta çıktı.

1914- Charlie Chaplin'in (Şarlo) ilk filmi "The Little Tramp" gösterildi.

1966- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, 1949-1950 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini de yürüten Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman öldü.

1973- Kahramanlık unvanı verilen Maraş'ın adı "Kahramanmaraş" oldu.

1984- ABD'li astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.

1992- Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler arasında Avrupa Birliğini oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı.

1995- Uzay mekiği Discovery, Rus uzay istasyonu "Mir" ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.

2006- FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle A Milli Takım'a altı maç saha kapatma ve seyircisiz oynama ile 200 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

2007- Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşma Tiflis'te imzalandı.

2011- Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Güney Sudan'da kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu.

2013- İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak üzere gittiği Kahire'de Hz. Hüseyin Camisi'nde halkla selamlaştığı sırada Suriyeli bir genç tarafından ayakkabı fırlatıldı. Ayakkabı korumalara isabet etti, Suriyeli genç gözaltına alındı.

2016- Mısır'da Askeri Mahkeme, 28 kişinin yargılandığı "İleri Komite Faaliyetleri" olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Mısır 25 Ocak" televizyon kanalı sunucusunun da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında idam kararı verdi.

2016- Kuzey Kore, uzun menzilli füzeyle uzaya uydu fırlattı. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısı üzerine BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı.

2019- Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi şekilde baltaladığını kaydetti.

2020- Kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan ve yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, sesli yayıncılığa (podcast) başladı.

2020- Kovid-19 nedeniyle Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerin ithalatı geçici süreyle durduruldu.

2020- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı.

2021- ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, BM İnsan Hakları Konseyi'ne tekrar katılma kararı aldı. BM, kararı memnuniyetle karşıladı.

2023- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi. Erdoğan, arama kurtarma faaliyetleri ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2023- Depremin ikinci gününde, depremzedeler yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yerleştirilmeye, yaralananlar ise Sağlık Bakanlığı ve TSK'ya bağlı uçaklarla farklı illere nakledilmeye başlandı. AFAD bölgeye ilk etapta 13 bin 740 kişilik arama kurtarma ekibi, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesini gönderdi. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne depremin ardından 110 bin 41 kişi başvurdu.

2023- Yaklaşık 70 ülke, 6 Şubat depremi dolayısıyla Türkiye'ye destek için sıraya girdi. Farklı ülkelerden gelen yardım ekipleri afet bölgesine yönlendirildi.

8 Şubat

1870- Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı, sınavla okula 32 kız öğrenci alındı.

1921- "Gazi" unvanı verilen "Antep" ilinin adı "Gaziantep" oldu.

1935- Milletvekili seçimlerinde, Türk kadını ilk kez seçme seçilme hakkını kullandı. Meclise 18 kadın milletvekili girdi.

1963- Irak'ta, Abdüsselam Arif önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.

2004- Türk pop müziği sanatçısı Cem Karaca, İstanbul'da 59 yaşında vefat etti.

2013- Mars'ta çalışmalarını sürdüren gezginci robot Curiosity, gezegen yüzeyindeki ilk kaya delme işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

2015 - Türk sanat müziğinin dev ismi Müzeyyen Senar, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 70 ayrılıkçı ve 12 Ukrayna askeri öldü.

2017- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopterin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.

2018- ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, bölgedeki milyarder iş adamlarından Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındı.

2021- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetti.

2022- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2022- Sikorsky marka UH-60 Alfa model bir Black Hawk helikopteri ilk kez pilotsuz uçuruldu.

9 Şubat

1881- Rus romancı Dostoyevski öldü.

1920- Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1934- Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında "Balkan Paktı" imzalandı.

1968- Türkiye'de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.

1969- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

1993- Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.

2001- Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan, Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşu sırasında Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınında düştü. Gök "ilk şehit kadın pilot" oldu.

2014- Bangladeş'te tutuklu bulunan ve idamla yargılanan Cemaat-i İslami liderlerinden Maulana Abul Kalam Muhammad Yusuf kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2014- İsviçre halkı, AB ülkelerinden göçü sınırlamayı öngören teklifi kabul etti.

2015- G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ilki İstanbul'da düzenlendi.

2016- Nepal'in eski Başbakanı Sushil Koirala, başkent Katmandu'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

2017- İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'ya geldi.

2017- Genelkurmay Başkanlığı, Rus savaş uçağının Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir binayı kazaen vurduğunu, 3 Türk askerinin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını açıkladı.

2018- FETÖ davasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2021- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen aracı, başarıyla Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşti. BAE bunu başaran ilk Arap ülkesi oldu.

2022- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars'ta 245,76 metre ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.

2022- "Dünyanın en büyük kesim siyah elması" olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin lira) satıldı.

10 Şubat

1837- Rus yazar Aleksander Puşkin öldü.

1918- Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamid hayatını kaybetti.

1950- Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası sona erdi. Behice Boran ve Niyazi Berkes üçer ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav beraat etti.

1962- Doğu-Batı arasında casus değişimi yapıldı. Sovyetler Birliği'nde hapis cezası alan ABD'li casus uçağı pilotu Gary Powers ile ABD'de KGB adına casusluk yaparken yakalanan Rudolf Abel, Berlin'deki Gleinicke Köprüsü'nde takas edildi.

1979- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Türkiye'de ilk kez 1,5 aylık bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı.

1993- Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" adlı eserinden uyarlanan filmin 10 yıl önce yakılmaktan kurtulan tek kopyası TRT'de yayımlandı.

1998- Fransa'daki "Sadoul Ödülü", yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Masumiyet" filmine verildi.

2005- Pulitzer ödüllü Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller öldü.

2015- ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed, başlarından vurularak öldürüldü. Cinayetler ABD ve dünyada büyük tepki topladı.

2016- Nijerya'da, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında 58 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 324 rehine, Boko Haram örgütünden kurtarıldı.

2017- ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağını geçersiz kılan mahkeme kararını oy birliği ile onayladı.

2017- İngiltere'nin York Üniversitesinden bilim insanları üç farklı tipteki kalp hücresini birleştirerek tek bir nabız gibi aynı anda atabilen yapay kalp dokusu geliştirdi.

2018- Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kariyerinin 11. olimpiyat madalyasını alan 37 yaşındaki Norveçli sporcu Marit Bjoergen, oyunlarda en fazla madalya kazanan kadın sporcu olarak tarihe geçti.

2020- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinci oldu.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımının tamamlandığını, 2022'de uzaya gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

2023- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla 10 ilde eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını açıkladı.

11 Şubat

1926- Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1936- İstanbul'da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1945- İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere Başbakanı W. Churchill, ABD Başkanı F. Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı J. Stalin'in bir araya geldiği ve "dünya düzeninin esasları"nın belirlendiği Yalta Konferansı sona erdi.

1959- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması imzalandı.

1961- Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1965- ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1979- İran'da Humeyni yanlıları başbakanlık binasını ele geçirdi, Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.

1990- Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) lideri Nelson Mandela özgürlüğüne kavuştu.

2001- Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Nezih Demirkent vefat etti.

2006- Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve yazının ilkel biçimi olan işaretler buldu.

2008- Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki apartmanda 4 Şubat'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 9 Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2011- Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, baskıcı politikalarla 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

2013- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 3'ü Türk, 11'i Suriyeli 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Suriye'deki hastanelere kaldırılan üç yaralının daha ölümüyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

2014- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık 2 yıl aranın ardından Kıbrıs Rum kesiminin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı.

2016- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı silahlı ve molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda hasar meydana geldi.

2016- Albert Einstein'in 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi bilim insanları tarafından tespit edildi.

2017 - İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

2017- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

2018- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmadı.

2019- İstanbul Çekmeköy'de site içine zorunlu iniş yapmaya çalışan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu.

2020- Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse'nin faillerinden ikisi için idam kararı aldı.

2021- UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

2021- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

2022- AIDS hastalığına yol açan HIV'i keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.

2022- İstanbul Beyoğlu'nda kültür ve sanat merkezi olacak Zürafa Sokak'ta ilk fiziki adım atıldı. Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarında yıkım çalışmalarına başlandı.

2023- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının yarattığı enerjiye sahip olduğunu açıkladı.

2023- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti. Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, 9 Eylül 1992'de toplanan kurultayda 54 yaşında Genel Başkanlığa seçildi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 30 Ekim 1995'te kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.