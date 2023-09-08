ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek ile Eskişehir kavşakları arasında yer alan 0-6. kilometrelerinde yürütülecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafik, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeride yönlendiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 27-32. kilometreleri, eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Burada trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunda Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde elektromanyetik çalışmalar sebebiyle tüp aktarımı yapıldı. Bu noktada ulaşıma kuzey tüplerinden izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak akış tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometrelerinde çift kat sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Polatlı-Yunak yolunun 43-56. kilometrelerinde temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışması yapılıyor. Söz konusu noktada ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin burada trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.