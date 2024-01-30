Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşıma Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Yüksekova-Esendere yolunun 30-37 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.Kaynak: AA