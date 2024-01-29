Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarımı yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolundaki "Demirkapı Tünelleri"nin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu bölgede ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Malkara-Tekirdağ yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

50 STK DEĞİL, 50 KİŞİ BİLE OLSA TARİH YAZACAĞIZ 50 STK DEĞİL, 50 KİŞİ BİLE OLSA TARİH YAZACAĞIZ

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA