Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Kısaca TSS olarak da tabir edilen tamamlayıcı sigorta SGK’li kişilerin özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmesini sağlayan sigorta çeşididir. Özel sağlık sigortası ile arasındaki en önemli fark da yalnızca sigortalı kişiler için yapılabiliyor olması ve SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarından hizmet almayı zorunlu kılmasıdır. Yıllık olarak düzenlenen sigorta poliçesi kapsamında sigorta şirketi ile anlaşması olan özel hastanelerde muayene olmayı, tetkik ve tahlil yaptırmayı, hatta çeşitli operasyonlar geçirmeyi olanaklı hâle getirir. Devletin zorunlu kıldığı cüzi bir bedel olan katılım payı dışında herhangi bir bedel ödemeden tedavi olabilmek mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu bulmak oldukça zor olabilir. MR, tomografi gibi farklı özel tetkikler için de haftalarca beklemek gerekebilir. Muayene ve gerekli diğer işlemler için özel hastanelerden daha kısa sürede hizmet almak mümkündür. Tamamlayıcı özel sağlık sigortası, poliçe sahiplerini öncelikle bu açılardan avantajlı kılar. TSS sahibi olmayan kişilerin özel bir hastanede ameliyat olması durumunda yüksek bir ücret ödemesi söz konusu olabilirken TSS poliçesi kapsamında ek bir ücret ödemeden ameliyat olma olanağı vardır. Aynı şekilde poliçe sahibi olmayan kişilerin yıl içinde birkaç kez özel sağlık hizmeti alması durumunda bile poliçe bedelinden daha yüksek bir bedel ödemesi gerekebilir. Bu yönleriyle tamamlayıcı sağlık sigortası hem bütçe hem de sağlık dostu bir işlev üstlenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dahilinde Olan, Kapsam Dışı Bırakılan Hastalıklar Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında birçok temel sağlık hizmeti bulunur. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere iki farklı teminat söz konusudur. Muayene ve buna bağlı tahlil, tetkik, görüntüleme yöntemleri gibi işlemler ayakta tedavi olarak tanımlanırken 24 saatten uzun süren tedavi işlemleri yatarak tedavi teminatına dahil edilir. TSS bu teminatlara dair birçok koşulu ve radyoterapi, kemoterapi, diyaliz gibi önemli tedavi yöntemlerini kapsar.

Burada en önemli nokta hastalığınızın poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olmasıdır. Yani daha önceden süregelen rahatsızlıklarınız kapsam dışı tutulur. TSS kapsamında olmayan diğer durumlar ise psikolojik tedaviler, diyetisyen hizmeti, diş tedavileri, estetik işlemler ve ilaç masraflarıdır. İşitme testi gibi özel bazı işlemler de TSS kapsamına girmez. Yine en çok merak edilen konuların başında gelen hamilelik ve doğum süreci de TSS kapsamında değildir. Ancak bu noktada poliçenin düzenletilmesi ve bazı ek teminatların poliçeye dahil edilmesi söz konusu olabilir. Poliçeler kişiye özeldir ve aile üyeleri poliçeden faydalanamaz.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlar

Tamamlayıcı sağlık sigortası Allianz güvencesiyle sahip olabileceğiniz ayrıcalıklardandır. Yaşınız, boy ve kilo benzeri fiziksel özellikleriniz, geçirdiğiniz rahatsızlıklar gibi farklı unsurlar göz önünde bulundurularak bir fiyat çalışması yapılır. Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları belirlenirken kişiye özel bir teklif hazırlanır. Poliçeye dahil etmek istediğiniz farklı hizmetler varsa fiyatlarda artış söz konusu olabilir. Yalnızca yatarak tedavi teminatı da talep edebilir ve daha az bir bedel ödeyebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeli?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta poliçenin içeriğidir. Bu nedenle sigortadan en çok hangi amaçla faydalanmayı düşünüyorsanız öncelikle poliçeyi bu açıdan kontrol etmenizde fayda vardır. Diğer en önemli nokta ise sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarıdır. Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler gibi birçok seçeneğiniz olması size büyük bir avantaj sağlayarak sizin için en uygun hastaneden hizmet almanıza imkân tanır. Poliçe kapsamında check-up, doktor danışma hizmeti, yılda bir defaya mahsus diyetisyen muayenesi gibi ek hizmetler de olabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulama aşamasında size sunulan bu ek hizmetleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.