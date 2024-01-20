Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yaya üst geçidi çalışmaları yürütülecek. Bu sebeple, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılıyor. Ulaşım, kontrollü gerçekleşiyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) gizli buzlanma sebebiyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.