ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ayrı ayrı söz alarak 20 Ocak (Yanvar) olayları üzerine görüşlerini açıkladılar.

Toplantıda Ankara'da bulunan üniversite rektörleri, öğretim üyeleri, Azerbaycan'lı Askeri öğrenciler ile Marmara Gurubu Vakfı İcra Konseyi Üyesi Mahmut Saklı da hazır bulundu.