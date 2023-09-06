ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Eskişehir kavşaklarında yer alan 5 bin 635 metrelik kesim Eskişehir kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak. Bu kesimde ayrıca Eskişehir kavşağının şehir merkezi ayrım kolu da trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Eskişehir kavşağının diğer kollarından şehir merkezine yönlendirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşaklarında, İstanbul-Ankara istikametinde, yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılacak, trafik akışı karşı şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 9-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması devam ettiğinden İstanbul-İzmir istikametlerinde banket kapatma yapılacak, ulaşım diğer üç şeritten gerçekleştirilecek.

Samsun-Ünye-Ordu yolunun 91. kilometresi Ordu-Samsun istikametinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sahil yolundan devam edecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ve Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometreleri eksen sağ yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacak.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları devam ettiğinden Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15 Eylül'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatılarak ulaşım sağ tüpten iki yönlü gerçekleştirilecek.