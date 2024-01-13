Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

Edremit-Ayvalık yolunun 10-11. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresine patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde bakım ve onarım, Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.