Şirketten yapılan açıklamaya göre, Riyad'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda yarı final maçlarının ardından final eşleşmeleri belli oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid ile eşleşen Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geliyor. İspanya Süper Kupası'nın maçları Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kupa arası verilen İspanya'da Süper Kupa için final mücadelesi 14 Ocak Pazar günü gerçekleşiyor. Dörtlü final sistemiyle oynanan kupada Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 yenen Real Madrid ve Osasuna'yı 2-0'lık skorla geçen Barcelona karşı karşıya geliyor.

Arda Güler’in de yer alacağı 2024'ün ilk El Clasico'su 14 Ocak Pazar günü Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İspanya Süper Kupası yarı finalinde gerçekleştirilen Madrid derbisine ev sahipliği yaptı. Karşılıklı gollerle başlayan Real Madrid – Atletico Madrid mücadelesinde 2-2 tamamlanan ilk yarının ardından normal süre 3-3 tamamlandı. Dakika 113'te Arda Güler’in oyuna girmesinin ardından 116'da Joselu'nun, 120+2'de Brahim Diaz'ın golleriyle Real Madrid finale çıktı.

Finaldeki rakibi Barcelona ile 2024 yılının ilk El Clasico'sunu oynayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde milli genç yetenek Arda Güler'in sahaya çıkması bekleniyor.

Barcelona, Osasuna'ya karşı 59'da Lewandowski'nin, 90+3'te Lamine Yamal'ın golleriyle El Clasico için tarih almış oldu.

Tecrübeli teknik adamlarından biri olan Ancelotti ile yeni bir randevuya çıkacak olan 43 yaşındaki Xavi, geçen senenin ardından ikinci Süper Kupa'sını evine götürmeyi bekliyor.