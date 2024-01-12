Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda, "Atılan her gol kurşun, tutulan her top vatan müdafaası… Milli mücadele yıllarında, işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı kazanılan futbol zaferleriyle kenetlenen Türk halkının bağımsızlık için direnişini ve spor tarihimize damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası efsanesini usta yönetmen Abdullah Oğuz beyazperdeye taşıdı. Zaferin Rengi 16 Şubat'ta sinemalarda." ifadeleri kullanıldı.

Filmde Gonca Vuslateri, Birce Akalay, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Timuçin Esen, Kubilay Aka rol alıyor.