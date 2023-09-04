ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri sırasıyla trafiğe kapatılırken, ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 164-165. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılırken, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğü'nde yürütülen derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.