ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Boğaziçi Triatlonu Bisiklet Yarışı sebebiyle TEM Otoyolu Kavacık-Harp Akademileri kavşakları güzergahı (Ankara yönü) saat 10.00'a kadar ulaşıma kapalı olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki yol bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldı. Bu kesimde trafik akışı karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 9-12. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla, İstanbul-İzmir istikametlerinde ulaşım diğer üç şeritten sürdürülüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerindeki Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunda bulunan Sakıp Sapancı Köprülü Kavşağı'nda sürdürülen ders yenileme, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki-3. bölge hududu yolunun 23-24. kilometrelerinde 13.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından, Akseki-3. bölge hududu yolunda trafik akışı kısa sürelerle durdurulacak. Bu sebeple sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 27-32. kilometrelerindeki sağ şerit, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, trafik akışı sol şeritten çift yönlü sağlanıyor.

Devrek-Zonguldak ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nün bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.