Elinde on tane bilezik. Kuyumcunun kapanmasını bekliyor.

Dükkan kapanıyor. Koşarak kuyumcuya gidiyor. Adama yanaşıyor ve başlıyor derdini anlatmaya. Karısı hasta. Acilen bilezikleri bozdurması gerekiyor.

Nöbetçi eczaneye gidecek. Hasteneye acil ilaç yetiştirecek.İlaç alması şart.

Hikayeyi süslüyor.

Bilezikler bin lira. Ona 300 lira lazım. Paranın gerisi önemli değil.

Acil ilaç alması lazım.

Adam düşünüyor. Bir gecede havadan 700 lira kazanacak.

Bu sırada ayakçı çıkıp geliyor. O almak istiyor.

Adam telaşlanıyor.

300 lirayı hemen veriyor. Bilezikleri alıyor.

Adam sabah kuyumcuya gidiyor. Bilezikler sahte.

Soluğu karakolda alıyor. Sülün osman aranıyor.

Soru şu.

Bin liralık bileziği neden 300 liraya aldın?

Amacın neydi?

Soran yok.

Adam dolandırılmak istedi.

Dolandırıldı.

Sülün Osman'ı savuncak değiliz. Ancak kolay para, yüksek kar amacı, alın teri olmayan kazanç, çok kazanma hırsı vs. Kumar gibidir. Kazansan bile kaybedersin.

Sülün Osman kimdir? kısaca tanıyalım.

Osman Ziya Sülün, "Sülün Osman". Taksim Meydanı'nın girişine paspas koyup, gelenden geçenden para toplamayı akıl etmiş, tarihin gelmiş geçmiş en şirin ve komik dolandırıcısıdır.

Söylentiye göre mesleğin inceliklerini Kumkapılı bir Rum'dan öğrenmiş. Kendisi sıradan bir üç kağıtçı değil. Bu işin kitabını yazıp, felsefesini yapmış bir düşünür.

20 Nisan 1962'de hapisteyken "Alın teri ile yaşamak" konulu konferans vermiş kişidir...

Bu ülke her türden insanın dolandırıcılığına şahit oldu ve olmaya da devam ediyor. maalesef..

Kandıran varsa haliyle kanan da olacaktır. Her kandırma olayında da ister istemez sayısız mağduriyetler oluşuyor.

Bu ülkede kanma potansiyeline sahip bireyler ve toplum olduğu müddetçe maalesef kandıranlar da olmaya devam edecektir. Yeter ki biz istekli olalım.

Kandırmanın her türlüsünü gördü bu ülke maalesef.

Her defasında yok artık dedikçe, daha fenasıyla karşılaştık.

Ülkeyi soyup soğana çeviren her dolandırıcı farklı bir branşla karşımıza çıktılar.

Bunların arasında İlk aklıma gelenlerin başında 80'li yıllarda revaçta olan bankerler. Oluyor. Daha fazla faiz verip kazandırıyoruz reklamlarıyla, buralara para yatıranların paraları iç edildi. Geriye birçok bankerzede bıraktılar.

90'lı yıllarda ise, Yeşil sermaye revaçta idi. Y.K.İ adı altında kar ortaklığına dayalı holdingler kuruldu. Kar-zarar ortaklığına dayalı bu sistem, bankaların verdiği faizden daha fazla kâr payı dağıtınca, çoğunluk özellikle dindar insanlar bu holdinglere para yatırdı. Gurbetçilerden adeta döviz yağdı. Bu holdinglere sermaye aktığını gören önüne gelen, kar-zarar ortaklığına dayalı holdingler kurdu. Holdingler kurdukları bu saadet zincirinin devamını sağlamak için ve daha da büyümek için ağzı laf yapan, ayet hadis okuyan hocaları Avrupa'ya gönderdiler.

Paranızı verin ki "Laik seküler insanlarla mücadele edelim" konuşmaları yapıldı.

Valizlerle sıcak para toplandı. Yatırıma ve üretime gerek yok. Üretim gibi para yağıyordu nasılsa. Ne zaman ki holdinglere sıcak para girişi durdu, bu saadet zinciri de bitti. Bir yolunu bulan parasını aldı. On binler kâr payından geçti, ana parasını alamadı.

Çiftlik bankı, internet üzerinden kumar oynatıp ocakları sönenleri, dijital paraya servet kaptıranları, terörle mücadele etme adına yapılan telefon dolandırıcılığı, kontör hediye çeki türünden dolandırıcılıkları saymaya gerek yok.

Son dolandırıcılık vakası futbol camiasının tanınmış isimlerinin bir bankacı tarafından kandırılması. Güya paralarını yüksek gelir getiren bir fonda değerlendirecekmiş. Çok gizli olan bu fona herkesin çok iyi tanıdığı futbolcular servetlerini yatırmış. Yetmemiş arsalarını satmışlar. Yetmemiş kredi çekmişler.

Sonuç, dolandırılan sayısı 29 kişi. İç edilen para ise 44 milyon dolar.

Bu ülkede okula aç gönderilen çocuklarımız varken

Bu ülkede 7 500 lira ile hayatta kalmaya çalışan emeklilerimiz varken

Bu ülkede asgari ücretle yaşam savaşı veren milyonlarca insan varken

Ve bu ülkede işsizlikle mücadele eden yığınla gençlerimiz varken

Genç yaşta kimseye nasip olmayan bu servete servet katmak istemişler, bir ömür boyu yiyip içmeyle, gezip tozmayla bitiremeyecekleri ana paralarını kumar oynamışlar ve bir nevi tefeciliğe soyunmuşlar.

Hasılı bu ülkede bu dolandırma hikâyeleri dün olduğu gibi bugün de devam ediyor, yarınlarda da olmaya devam edecek. Çünkü ederinden ve makulünden fazla kazanmak için her kılığa girmeye hazırız. Bu uğurda dindarlığımız, modern görünümümüz, milliyetçiliğimiz hak getire. Hepsi vız gelir bize.

Biz kandırılmak istediğimiz sürece kandıranların sayısı bitmez bu ülkede.