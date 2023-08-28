Haber: Mert Osman Erman

Aracında bulunan bebeği ise kazadan sağ kurtuldu ve hastanede yaşamı tehdit etmeyen yaraları tedavi edildi.

Bayan Paul, "buzun üstünde ve dışında parlayan bir yıldız" olan ve buz pateni dünyasına "silinmez bir iz" bırakan biriydi, Skate Canada söyledi.

Kariyeri boyunca, 2010'da Dünya Gençler Buz Pateni Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil etti.

Eşi ve partneri Mitchell Islam ile birlikte, 2016 yılında rekabetçi buz pateninden emekli olmadan önce çok sayıda uluslararası madalya kazandı.

"Skate Canada olarak, buz pateni topluluğumuzun sevgili bir üyesinin aniden kaybını duyurmaktan ağırlık duyuyoruz," ifadesi ile organizasyon bir açıklama yaptı.

"Onun spor dünyasına katkılarını hatırlarken, aynı zamanda onun arkadaş canlısılığını ve centilmenliğini yansıtıyoruz. O sadece başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda geleceğin patencileri için bir rol modeliydi ve dayanıklılığın, azmin ve sporcu gibi davranmanın değerlerini gösteriyordu.

"Düşüncelerimiz Alexandra'nın ailesi, arkadaşları ve onu tanıma şansına sahip olan herkesle birlikte bu zor zamanlarda."

Spor yayıncısı Michele Tafoya, X (önceki adıyla Twitter) üzerinde Bayan Paul'ün "başarılı genç bir kadın" olduğunu yazdı.