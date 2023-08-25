Haber: Mert Osman Erman

Ulusal Suç Ajansı (NCA), kimyasal maddenin 88 ölümün doğrudan nedeni olup olmadığını doğrulayamadı, ancak bir suç soruşturması başlattı.

İngiliz polisi, ülke genelindeki yüzlerce adrese alıcıları izlemek için refah ziyaretleri yapıyor.

Kenneth Law, intihara yardım suçlamasıyla Mayıs ayında Toronto'da tutuklandı.

57 yaşındaki Law'ın intiharı kolaylaştırmak için ekipman satan bir dizi web sitesini işlettiği düşünülüyor.

Kanada yetkilileri, 1,200 paket gönderdiğini ve bu paketleri 40'tan fazla ülkeye müşterilere ulaştırdığını düşünüyor, ancak kaç tanesinin zehirli madde içerdiği bilinmiyor.

BBC News, Bay Law tarafından iddia edilen kimyasalı adlandırmıyor

Peel Bölgesel Polisi, yetişkin bir kişinin ani ölümünün ardından Nisan ayında vakanın soruşturmasına başladıklarını söyledi.

Bay Law ile İngiltere'deki ölümler arasındaki iddia edilen bağlantılar, aynı ay The Times'ın yaptığı gizli bir soruşturmada ortaya çıktı.

Bay Law'ın tutuklanmasından bu yana, İngiltere genelindeki polis birimleri, maddeyi sipariş eden herkesin refah durumunu kontrol ediyor.

Denetimleri koordine eden NCA, İngiltere'de 272 kişinin Bay Law'dan iki yıllık bir dönemde alışveriş yaptığını belirtti.

NCA, bunların 88'inin daha sonra öldüğünü söylüyor, ancak bu aşamada web sitelerinden satın alınan ürünlerle ölüm nedeni arasında onaylanmış bağlantılar yok.

NCA yardımcı direktörü Craig Turner şunları söyledi: "En derin taziyelerimiz ölenlerin sevdiklerinin yanındadır. Polis güçleri tarafından özel olarak eğitilmiş memurlar tarafından desteklenmektedirler.

"Crown Prosecution Service ile yapılan görüşmelerin ardından NCA, İngiltere'de olası suç işlemeye yönelik bir soruşturma yürütmeye karar verdi. Bu operasyon devam ediyor." Tom Parfett, Maidenhead'den, kimyasalı Bay Law'dan satın aldıktan sonra 2021 Ekim'inde kendi yaşamına son verdiğinde 22 yaşındaydı.

Babası David Parfett, polis hatalarına ne olarak gördüğü için öfkeli

"Bu ölümlerin bu ölçekte gerçekleşmesine izin veren polislik dünyanın neden olduğunu ve neden açık uyarı işaretlerine rağmen bu ölçekte ölümleri sağladığını ailelerin anlaması önemlidir," dedi.

Bay Parfett, başka tedarikçilerin olduğundan ve intiharı teşvik eden düzenlenmemiş web sitelerinin olduğundan korkuyor.

"Vulnerabl genç insanlara avlanan internet sitelerini hemen kapatmak ve başkalarının kendi yaşamlarına son vermelerine yardımcı olmaktan keyif alan insanları cezalandırmak için hemen ne yapılabilir?" diye sordu.

BBC Radio 4'ün Today programına verdiği ayrı bir röportajda Bay Parfett, oğlunun, konuyu tartışmak üzere kurulan topluluklarda çevrimiçi olarak tanıştığı insanlarla kendi yaşamına son vermeyi tartıştığını ve bazılarının bunu yapması için teşvik edildiğini söyledi.

Ekledi: "Modern çağda, en zor sorunları bile tartışmak isteyen benzer düşünen insanları bulabilecekleri kabul etmek zorundayız... bu topluluklar düzenlenmemiş ve büyük zarar veriyor."

Bay Parfett, zehir satan kişilere karşı daha güçlü bir eylem ve savunmasız kişilere yönelik çevrimiçi toplulukların düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Devam etti: "Tom gibi insanların, internet üzerinden tartışmaları olmayan bilgiyi bulma yetenekleri aracılığıyla toplumda ne tür riskler taşıdığı konusunda daha hassas olmamız gerekiyor."

Bay Law, şu anda gözaltında ve bu ayın sonlarında tekrar mahkemede görünmesi bekleniyor.

Ülkenin ceza yasası gereği, bir kişinin intihar etmesine yardım veya ona yardım etmek, 14 yıl hapis cezasına yol açabilir.

Bu makalenin önceki bir versiyonu, NCA'dan alınan bilgileri kullanarak 232 kişinin Bay Law'dan ürün satın aldığını belirtti. NCA daha sonra numaranın 272 olduğunu açıkladı.