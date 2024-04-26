Ankara

Pasifik Teknoloji'nin, Titra Teknoloji AŞ hisselerinin yüzde 51'ini satın alması sonrasında üretim ve ihracat hedeflerini yakalamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki şirketin yollarının yakın zamanda kesiştiğini söyledi.

Özellikle yurt dışına açılım ve üretim kapasitesinin artması noktasında sağladıkları hedef birlikteliğini resmi süreçlerin ardından bir birleşmeye dönüştürdüklerini anlatan Dönmez, bu birlikteliğin savunma, yazılım, sağlık gibi alanlardaki ürünlere yönelik yurt içi ve dışı hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade etti. Dönmez, üretim kapasitesini artırmak için de 5 yıllığına yeni bir yer kiraladıklarını belirtti.

Üzerinde çalıştıkları kamikaze insansız hava aracı (İHA) ürün grubunun özellikle bölgedeki sıcak çatışma ortamlarından dolayı sıklıkla gündeme geldiğine işaret eden Dönmez, ilk kez SAHA Expo'da sergiledikleri DELİ Kamikaze İHA'nın geçen sürede birçok yetenek kazandığını kaydetti.

Dönmez, DELİ ile karıştırma ortamlarında görev yapma, hedef imhası gibi testler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışında yine karıştırma ortamlarında testler gerçekleştirdik ve bu testlerde çok başarılı oldu. Beraberinde görüntü işleme, hedef takibi gibi kabiliyetleri aynı zamanda süreç içerisinde kazanmış olduk. Sürü kabiliyeti kamikaze İHA'larda çok etkin olması gereken bir kabiliyet. Tüm bunları birer yetenek olarak kamikaze İHA'mıza ekledik. Yurt dışında özellikle çok ciddi bir potansiyel var. Yapmış olduğumuz testlerde çok başarılı oldu ürünümüz. Halihazırda yürüyen sözleşme, ortak üretim görüşmelerimiz var. Bu yıl içerisinde bunların bir kısmının sonuçlanmasını hedefliyoruz."

DELİ'nin seri üretime hazır olduğunu bildiren Dönmez, üretim kapasiteleri ölçüsünde belli adetlerde üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Dönmez, aldıkları geri bildirimlerle DELİ'nin yeni versiyonlarına yönelik geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Muhammed Selman Dönmez, yeni tesisle beraber üretim adetlerinin artacağını ve müşterilerine çok daha hızlı cevap verebilir hale geleceklerini vurguladı.