ANKARA AA- Büyükelçi Kocaefe, Kamboçya'daki YEE Merkezine ve Türkiye'nin bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Kamboçya’da YEE Merkezi kurulmasına dair çabaların geçen yılın sonbahar aylarına dayandığını kaydeden Büyükelçi, bu girişimlere Kamboçya'dan olumlu yanıt gelince Punom Pen Kraliyet Üniversitesi Kampüsü'nde yerleşik merkezde nisanda yüz yüze derslere başladıklarını anlattı.

Daha önce de YEE'nin çevrim içi kurslarının olduğunu belirten Kocaefe, halihazırda YEE'nin Punom Pen'deki merkezinde 4 grupta 40'a yakın öğrencinin bulunduğu, çoğunun başlangıç seviyesinde olduğu bilgisini verdi.

Kocaefe, "Sadece Kamboçyalılar değil, farklı ülkelerden de Türkçeye ilgi söz konusudur. Öğrencilerimizin arasında Fransız ve Amerikalılar da bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Uluslararası Kültür Günü'ne katıldıklarını ve ülke genelindeki üniversite ve yükseköğretim kurumlarında merkezi tanıtım amaçlı sunumlar yaptıklarını kaydeden Kocaefe, bu yıl içinde "Türk Filmleri Haftası" düzenleyerek Kamboçyalıları Türk sinemasıyla tanıştırmak istediklerini anlattı.

Kocaefe, "Kamboçya’da Türkiye’ye, Türk diline ve kültürüne ilgi her gün artmaktadır. Ülkemize yönelik bu ilgi özellikle gençler arasında hızla gelişmektedir. Bu durumu, ilişkilerimizin geleceği bakımından çok sevindirici ve umut verici buluyorum. Kamboçya ile kültürel ilişkilerimizin Yunus Emre Kültür Merkezimizin açılışı ile önümüzdeki dönemde çok daha fazla gelişeceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Bursları, Kamboçya’da büyük ilgi görüyor

Kocaefe, Türk dili ve kültürünün tanıtılması amacıyla Kamboçya yerel makamlarıyla her alanda işbirliği yapılabileceğini belirterek, YEE Merkezinin Kamboçya’nın en köklü üniversitelerinden Punom Pen Kraliyet Üniversitesinin Yabancı Diller Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Üniversitenin YEE'ye fiziki mekan sağladığına dikkati çeken Büyükelçi, "Türkiye Bursları, Kamboçya’da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de eğitimini tamamlamış gençlerin ülkelerine döndüğünde yüksek mevkilere geldiğini, güzel işler yaptığını görmekten çok mutlu oluyoruz. Türkiye, sineması, dizileri, gastronomisi, başta tekstil alanında olmak üzere yerel sanatların yaşatılması ve geliştirilmesi alanındaki başarısıyla Kamboçyalıların ilgisini çekmektedir. Tüm bu konular güzel birer işbirliği projesine dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamboçya’da YEE Merkezi açılmasının iki ülke ilişkilerine "çok faydalı" olacağını vurgulayan Kocaefe, bir büyükelçi olarak görev yaptığı ülkeyle ilişkilerde böyle önemli ve yeni bir kulvar açmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurguladı.

Kocaefe, artan kültürel etkileşimin ve ikili ilişkilerin Türkiye ve Kamboçya ile halklar arasındaki kültürel etkileşimi de artıracağına inandığını belirterek, "Bir ülkeyle sağlam, köklü ilişkiler geliştirmenin yolu o ülkeyi ve insanını bilmek ve anlamaktan geçiyor. Kültürel faaliyetler, değişim programları, burslar, akademik işbirliği, bu bağlamda çok önemli unsurlardır." görüşünü paylaştı.

"Kamboçya, Türkiye’yi liderlik edebilen büyük bir ülke olarak görüyor"

Türkiye'nin Kamboçya'daki faaliyetlerine değinen Kocaefe, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1959'da tesis edildiğini, Türk büyükelçiliğinin ülkenin başkenti Punom Pen’de 2013'te faaliyete geçtiğini belirtti.

Kocaefe, Kamboçya’nın Ankara Büyükelçiliğinin de 2020'de açıldığını kaydederek, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı anlayış, dayanışma, saygı ve güvene dayalı şekilde pek çok yeni işbirliği alanıyla çeşitlendiğini ve güçlendiğini vurguladı.

YEE haricinde Kamboçya'da Ticaret Müşavirliğinin de faaliyete başladığına işaret eden Kocaefe, "Kamboçya, Türkiye’yi bölgesel ve küresel meselelerde liderlik edebilen, duruşuyla takdir toplayan, her alanda gelişmiş büyük bir ülke olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

Kocaefe, Türkiye'nin de Kamboçya’yı "geleceğin yükselen yıldızı Güneydoğu Asya’nın kalbinde yer alan, dinamik ekonomisi ve genç nüfusuyla büyük potansiyel taşıyan dost bir ülke olarak" değerlendirdiğini belirterek, Kamboçya’nın güçlü kalkınma adımlarına ve insan kapasitesini geliştirme çabalarına başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere çeşitli kurumlarla destek verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Kamboçya ile çeşitli uluslararası örgütlerde ve forumlarda geliştirdiği işbirliğinin önemine işaret eden Büyükelçi, Kamboçya'nın bölgesel bağlamda Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimi ve Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Kamboçya'nın sahip bulunduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, değerlerine gururla sahip çıkan insanları ve dinamik ve umut dolu gençliğinin kendisini etkilediğini kaydeden Kocaefe, bu açılardan bakıldığında Türkiye ve Kamboçya'nın birbirine çok benzeyen ülkeler olduğunu anlattı.

Büyükelçi, Kamboçya’da sayısı 800 bini aşan Müslüman nüfusun da iki ülke arasında önemli bağ oluşturduğunu belirterek, "Türkiye-Kamboçya ilişkilerinin, fiziksel mesafelerin kalbi yakınlıklara engel teşkil etmediğine dair güzel bir örnek olabileceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.