İSTANBUL- Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Göktekin, DynamX Koroner Biyoadaptör sistem yerleştirilmesi yöntemini Türkiye’de ilk kez bir hastada kullandı ve yöntem ile ilgili bilgiler verdi.

Klasik stent yöntemlerinden farklı bir uygulama

İlk çalışmaların Fransa’da gerçekleştiği Biyoadaptör, ülkemizde de uygulanmaya başlamaktadır. Biyoadaptör sayesinde hastaların tekrar stent işlemine maruz kalması yerine genişleyen biyoadaptör ile daha sağlıklı bir hayat geçirme şansı olabilmektedir. DynamX Koroner Biyoadaptör daralmayı önleyen ilaç salınımını üç aydan fazla devam ettirir. Sonrasında yaklaşık altı ay civarında polimer kılıf rezorbe olur ve akabinde kafes benzeri yapı olan stent benzeri yapısı ayrışır ve böylece etkin damar lümeni artar ve damarın kalbin kasılma-gevşeme ve rotasyon hareketlerine uyumu kolaylaşır.

El bileğinden takılan stent sayesinde giriş yerindeki komplikasyon riski azalıyor

Anjiyo denilince akıllara ilk gelen kasıktan anjiyo yapılması ve stent takılması yerine DynamX Koroner Biyoadaptör hastaya el bileğinden yapılan anjiyo ile takılabilmektedir. El bileğindeki atardamar olan radial arterin anjiyo işleminden önce hastanın cilt altı lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. 3 mm’lik bir kesi ile hastanın acı veya ağrı hissetmemesi sağlanmaktadır. El bileğinden anjiyo işlemiyle birlikte giriş yeri ile ilgili olabilecek komplikasyonlardaki risk azalmakta ve %1’in altında seyretmektedir.

Damara ve hareketine göre Biyoadaptör de hareket edebiliyor

Nisan ayında tedavi edilen ilk hastanın bildirildiği ve araştırmaların devam ettiği DynamX Koroner Biyoadaptör sistemi, kalp damarlarının hareketlerine göre hareket edebilmektedir. 3 ay sonra çözünen biyoadaptör sisteminde bulunan çok sayıdaki bağlantılar damar içinde ayrılmaktadır. Biyodaptör sisteminde eklemleri birbirine uyan segmentlerden oluşan metalik bir stent tasarımı ile uygulama sırasında bir arada durmakta ve tek bir stent görevini görmektedir. Ancak damar içine girdikten sonra çözünebilir polimer kaplaması çözülmekte ve stent segmentleri damar duvarı içinde ayrılmaktadır. Segmentler doğal damar hareketlerinden bağımsız hareket etmektedir.

Damar işlevleri Biyoadaptör sayesinde iyileştirilebilir

Türkiye’de ilk defa Prof. Dr. Ömer Göktekin tarafından Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde 46 yaşında bir hastaya uygulanan DynamX Koroner Biyoadaptör’ün yapılan araştırmalarda damar işlevini çeşitli şekillerde iyileştirdiği belirlenmiştir. Araştırmaların devam ettiği Biyoadaptör, damar alanını artırarak kalbe kan akışını koruyan lümen çapını korumakta ve damar hastalığının ilerlemesini durdurmaktadır. Damar fonksiyonunu eski haline getiren biyoadaptör vücudun ihtiyaçlarına yanıt olarak daha fazla kan akışı sağlamaktadır. DynamX Koroner Biyoadaptör, kalbe giden kan akışını iyileştirerek koroner arter üzerindeki baskıyı azaltmak için tasarlanmış bir teknolojidir.

HABER: MERVE ELÇİ