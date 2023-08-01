Erzurum

Hastaneye aşırı el ve koltuk altı terleme şikayetleriyle başvuran ve bu sorun nedeniyle sosyal hayatları, akademik ve spor başarıları olumsuz etkilenen hastalar, yapılan tetkik ve muayenenin ardından Göğüs Cerrahi Uzmanı Ayşe Ece Yücel ve ekibince ameliyata alınıyor.

Koltuk altından kozmetik kesi ve kamera yardımıyla kapalı yapılan ameliyatta, ter bezlerinin aşırı aktivitesine neden olan sinir yolakları devre dışı bırakılıp fizyolojik terlemesi korunan hastalar, yaklaşık 50 dakika süren işlemle aşırı terlemeden kurtulup sosyal hayatlarını sorunsuz sürdürüyor.

Göğüs Cerrahı Uzmanı Yücel, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 verilerine göre 365 milyon kişiye aşırı terleme (hiperhidrozis) teşhisi konulduğunu, çevresel faktörler, sağlıksız gıda tüketimi ve strese maruz kalma gibi etkenlerle her geçen gün bu tanıyı alanların çoğaldığını söyledi.

Terlemenin erken yaşlardan beri var olduğunu, ergenlik ile semptomların hastayı rahatsız etmeye başladığını ifade eden Yücel, aynı zamanda kullanılan ilaçlar ve geçirilen enfeksiyonlarla meydana gelen metabolik ve nörolojik hastalıklarla da eller, koltuk altları, ayaklar, sırt, baş ve boyunda terlemenin yaygın görüldüğünü anlattı.

"Tedavisinin olduğu pek bilinmiyor"

Yücel, aşırı el terlemesinin öğrenci, öğretmen, sporcu, servis elemanı, şoför, mutfak ve sağlık çalışanları gibi toplumun her kademesini etkileyen yaygın durum olduğuna dikkati çekerek, "Kişiler bunun tedavisinin olduğunu ve hangi bölüme gideceklerini pek bilmiyor. Cilde sürülen ve ağızdan alınan bazı ilaçlarla terleme sorununun bertaraf edilmeye çalışılıyor ancak kalıcı ve başarılı sonuç alınamıyor." dedi.

El terlemesinde en etkili tedavinin ameliyat olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:

"Ameliyatta hastanın vücut ısısını ayarlama mekanizmasını bozmayıp, fizyolojik sınırları koruyarak hayat kalitesini kalıcı olarak arttırmayı hedefliyoruz. Ameliyat kalıcı çözüm, yüzde 90''nın üzerinde başarımız var. Ameliyat için süre vermek kolay değil ama ortalama 50 dakika sürüyor. Bu rahatsızlıktan en çok 14-40 yaş aralığındakiler mustarip. Heyecan, stres, panik, üzüntü, endişe ve korku gibi durumlarda terleme tetikleniyor. Ayrıca iklim şartlarının değişmesi, aşırı sıcak ve nemli ortamların yanı sıra bazı ilaçlarla, fiziksel ve spor aktiviteleriyle ve gıdalarla da bu durum artabiliyor."

El terlemesinden kurtulan hastalar mutlu

Ameliyat edilen Sıla Nur Cengiz de çocukluktan beri el terlemesi gibi şikayetlerinin ciddi şekilde okul ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğini anlattı.

Bu sorunun giderilmesi için geçirdiği ameliyatla tedavi olduğunu bildiren Cengiz, "Günlük ve sosyal hayatım düzeldi, artık bir ortama girince el terlemesi şikayetim olmuyor. Ece hanıma ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Selman Yılmaz ise 4 yıldır aşırı el ve koltuk altı terlemesi nedeniyle akademik ve sosyal hayatında sorun yaşadığını söyleyerek, "Ameliyattan önce öğretmenlik için sınav sürecim vardı, KPSS'ye hazırlanıyordum. Sınavlarda el terlemesi çok zorluyordu, peçeteyi elime ya da kaleme sararak soruları çözüyor, optikleri işaretliyordum. Ameliyat sonrası ellerimde terleme tamamen kurudu. Hastaneye kontrole elim cebimde geldim. Şimdi öyle sorun kalmadı." şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de şehir hastanesinin, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihaz ve yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri ve tecrübeli hekim kadrosu ile Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırıldığını ifade ederek, hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunup sağlıklarına kavuşmuş şekilde evlerine dönmelerini için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

AA