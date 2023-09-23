Haber: Damla Oya Erman

San Diego Şehir Konseyi, Pazartesi günü şehir tarafından yapılan açıklamaya göre, Point La Jolla ve bitişik Boomer Beach'in yıl boyunca 2030 yılına kadar kapatılmasını oybirliğiyle onayladı.

Yeni yönetmelik, şehir açıklamasına göre, annelerin ve yeni doğmuş deniz aslanlarının bağ kurduğu, emzirdiği ve yüzmeyi öğrendiği "yavrulama mevsimi" olarak bilinen mayıs'tan ekim'e kadar plajın kapatılmasını öngören önceki bir izne bir ektir.

Bu yılın başlarında, California Sahil Komisyonu değişikliği destekledi

Şehir açıklaması, kapatmanın hem plaj ziyaretçilerini hem de deniz aslanlarını korumak amacıyla yapıldığını açıkladı.

"Açıklamada, "Halkın üyelerinin deniz aslanlarına dokunmaya, selfie çekmeye ve mümkün olduğunca yaklaşmaya çalıştığı gözlemlenmiştir," ifadeleri yer aldı. "Bu etkileşimler, hem insanlar hem de vahşi yaşam için tehlikeli olmanın yanı sıra, federal Deniz Memelileri Koruma Yasası'nın ihlali olabilir."

Deniz aslanları için bir yavru yapma yeri olan La Jolla, genellikle adalarda veya izole uçurumların yakınında doğum yaparlar. Bölge, La Jolla Light'a göre, deniz aslanları için kayalık sırtlar, plajlar ve çevresindeki denizaltı kanyonlarında bol av bulması nedeniyle ünlüdür.

Deniz aslanları için benzersiz bir halka açık alandır, bu da bazen insanlar ile deniz aslanları arasında felaketle sonuçlanan etkileşimlere yol açar.

2021'de San Diego Union-Tribune'e göre, bir grup insan tarafından uçuruma doğru itilip tekrar tekrar kayalara vuran dalgalar tarafından yaralanan La Jolla Koyu'nda bir deniz aslanı yavrusu öldü.

Tribune'a konuşan Sierra Club görevlilerinden biri, "Bir ziyaretçinin başlarını bir fotoğraf için kaldırmaları için deniz aslanlarını tekmelediğini gördüm" dedi ve plaj ortamını "kaos" olarak nitelendirdi.

Şehir Konseyi'nin kararı, deniz aslanları için zorlu bir yazın ardından geldi. Turistler ve plaj goerleri tarafından sürekli olarak rahatsız edilmenin yanı sıra, güney Kaliforniya deniz aslanları, öngörülemeyen davranışlar ve ölüme neden olan toksik bir deniz yosunu çiçeğinin etkileriyle de başa çıkmak zorunda kaldı.

San Diego şehri ve California Sahil Komisyonu, Insider'ın iş saatleri dışında gönderdiği bir talebe hemen yanıt vermedi.