Haber: Damla Oya Erman

Bir kişi, Pazar günü görünürde bir köpekbalığı saldırısının ardından Kaliforniya kıyısı açıklarında yüzlerce kayboldu. Yetkililer Pazartesi günü Insider'a olayı bildirdi.

Olay, Point Reyes National Seashore doğa koruma alanının güneyinde bulunan Marin County'nin uzak Wildcat Beach bölgesinde, Pazar günü saat 11 civarında meydana geldi.

Üç arkadaş plajda yüzüyordu ve biri birden etraflarındaki sularda kan gördüğünü fark etti, bu da bu kişiyi gruba sahile dönmeleri için "bağırmaya" itti, tanıklar Marin County şeriflik bürosundan Sgt. Adam Schermerhorn, Insider'a anlattı.

"Sadece üç arkadaşın ikisi plaja geri döndü," diye ekledi Schermerhorn.

Yetkililer kayıp adamın kimliğini hemen açıklamadılar, ancak KPIX-TV'nin bildirdiğine göre adamın 50'li yaşlarında olduğu söyleniyor.

ABD Sahil Güvenlik sözcüsü petty officer Hunter Schnabel, bu olayı bir kayıp kişi olayı olarak değerlendirdiklerini Insider'a söyledi.

Olayın ardından Sahil Güvenliği, Milli Park Hizmeti, Marin County Şeriflik Bürosu ve Marin County İtfaiye Teşkilatı üyeleri, hava, karada ve denizde bir arama kurtarma operasyonu başlattılar.

Ancak bu aramanın bir kısmı Pazartesi sabahı askıya alındı.

"ABD Sahil Güvenlik bu sabah soğuk sularda aramayı durdurdu, ancak Milli Park Hizmeti, Marin County Şeriflik Bürosu ve Marin County İtfaiye Teşkilatı, ve Stinson Beach İtfaiye Teşkilatı'ndan ilk müdahale ekipleri tarafından bir kara araması yapılmaktadır," National Parks Service, KRON-TV'ye göre bir duyuruda söyledi.

Yetkililer, bölgedeki köpekbalığı saldırılarının nadir olduğunu belirtiyorlar.

Marin County itfaiyecileri, olayın meydana geldiği bölgede köpekbalığı saldırılarının son derece nadir olduğunu söyledi. Marin County İtfaiye Teşkilatı'nın kıdemli kaptanı Ben Ghisletta, haber kuruluşuna "bilgilerime göre, evet, bu Marin County bölgesindeki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olabilir" dedi, ancak adamın bulunacağı umudunu taşıdıklarını belirtti. Insider daha önce bildirdiği gibi, bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğrama ve öldürülme olasılığı düşüktür, 3.75 milyonda bir.

Ancak Kaliforniya, dünya genelindeki az sayıdaki köpekbalığı saldırısı sıcak noktalardan biri olarak sıralanmıştır.

Schermerhorn, Wildcat Beach açıklarındaki sularda eskiden sörf yapan kişilerin, bölgenin fokların ürediği bir alan olarak bilindiğini ve "yüksek miktarda köpekbalığıyla enfeste olduğunu" hatırladığını söyledi. "Şu an böyle mi bilmiyorum ya da mevsimsel mi, ama yıllar önce orada sörf yaptıklarında deneyimleri, bir mühimbe alanı olarak tanımladıkları yani bölgede her zaman çok sayıda köpekbalığının olduğu yönündeydi" dedi Schermerhorn.