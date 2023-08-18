Haber: Damla Oya Erman

New York City merkezli Catbird mağazası, "Kalıcı Mücevherler" ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, "sonsuz bilezikler" sosyal medyada büyük ilgi gördü ve insanlar Catbird gibi mücevher mağazalarına akın etmeye başladı. Catbird, 2017 yılından bu yana "kalıcı bileziklerini" sunuyor, ancak bu mücevherler TikTok'ta geçen yaz patlama yaptı.

Geçtiğimiz yıl, "sonsuz bilezikler" sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ülke genelindeki insanlar, Catbird gibi mücevher mağazalarına akın etmeye başladı. Catbird, bu süreçteki adıyla "ziplendirme", bileğinize kaynakla kalıcı olarak takılan "sonsuz bilezikler" sunuyor.

2022 Temmuz'una gelindiğinde, bu süreç hakkındaki videolar milyonlarca görüntüleme aldı ve "#permanentjewelry" ve "#permanentbracelet" gibi etiketler yüz milyonlarca görüntüleme aldı.

"Kalıcı mücevher" adından da anlaşılacağı gibi kalıcılığı hedefliyor. Ancak, her şey garanti değil — sonsuz bilezikler de bu kapsamda. Bilezikleri onarmak oldukça basit; Catbird, kırılan bilezikleri 10 dolarlık bir kaynak ücreti karşılığında onarabiliyor. Mücevher bakımında düşkün olmayan biri olarak, düşünmeden takabileceğim bir aksesuarı sahip olmaktan mutluluk duyabilirsiniz.