İSTANBUL - Sabaha karşı oynanmasına rağmen maçı izlemeye Kadıköy dışından gelenler de vardı. Maçı coşkuyla izleyen sporseverler arasında bulunan bir izleyici maçı açık havada izlemek için Şişli’den Kadıköy’e geldiğini belirtirken başka bir izleyici de, “Voleybol maçlarını ilgiyle takip ediyorum ve çok seviyorum. Sabahın 04:00’ünde bu coşkuyu hep birlikte yaşamamızı sağlayan Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

ABD’nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Çin arasında oynanacak final maçı 17 Temmuz’da 01.30’da oynanacak ve Kalamış Atatürk Parkı’na kurulan dev ekrandan izlenebilecek.

HABER: SELÇUK BULUT