İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına okullarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü; boyadan mermer ve seramik kaplamaya, büst ve korkuluk yapımından kapı ve wc tadilatına, tesisat onarımından konferans salonu yenilemesine kadar pek çok çalışma titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise peyzaj düzenlemeleri ile birlikte bank, çöp kovası, basketbol potası ve çocuk oyun grubu gibi ihtiyaçların da giderilmesine destek oluyor. Aynı zamanda okullarda ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemleri de devam ediyor.

“Bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz”

Bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği okul ve kamu alanlarında incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “İlçemizdeki okullar ve diğer kamusal alanların vatandaşlarımıza sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte iş birliği içinde güzel işler yapacağız. İlçemizdeki okulların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor, yeni döneme hazırlıyoruz. Okullarımızda eğim gören evlatlarımız bizim için çok kıymetli evlatlarımıza ve gençlerimize yapacağımız her şeyin bu ülkenin geleceğine dair yapılacak işlere olduğunun da bilincindeyiz. Öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim döneminde sağlıklı ve eşit koşullarda eğitim alabilmeleri için okullarımızın eksiklerini hızla gideriyoruz. Okullarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ