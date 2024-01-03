Haber: Mert Osman Erman

Öğrenci Kai Zhuang, geçen hafta okulu tarafından kayboldu olarak rapor edildi ve daha sonra yerel polise göre Utah'taki kırsal bir çadırda "çok soğuk ve korkmuş" bir şekilde bulundu; anonim dolandırıcılar 17 yaşındaki genci izole etmeye ikna etmişti.

Yetkililere göre, genç yalnız kaldığında kaçıranlar fidye talebi ve Zhuang'ın ailesine Çin'de kaçırıldığını iddia eden bir resim - Zhuang'ın kendisini çektiği bir resim - gönderdiler. Zhuang'ın ailesi sonunda suçlulara 80,000 dolar (£62,600) ödedi.

Uzmanlar, teknolojideki gelişmelerin suçluların cyber kidnapping şemelerini takip etmelerini daha kolay hale getirdiğini söyledi. Vakaların net verileri olmamasına rağmen, Zhuang'ın deneyiminin izole bir olay olmadığını belirttiler.

"Bu, çoğu durumda nasıl işlendiği, herkesin başına gelebilecek bir şey," diyen, iş firmalarına ve hükümetlere danışmanlık yapan bir siber güvenlik uzmanı olan Joseph Steinberg söyledi. "Suçlar daha hedefli ve daha pahalı hale geldi."

Cyber kidnapping nedir?

Polis, kaçıranların 17 yaşındaki değişim öğrencisini manipüle etmeye 20 Aralık'ta başladıklarını düşünüyor; genç, Utah'ta kamp malzemeleri ile görüldü. Tipik olarak, cyber kidnapping, suçluların kurbanı arayarak veya mesaj göndererek sevdiklerinin kaçırıldığına inandırmaya çalıştığı bir kurbanı içerir, ancak kişi aslında güvendedir, dedi Steinberg.

Kurbanlar, fidye almak için sevdiklerinin tehlikede olduğunu iddia eden suçlunun telefonunda çığlık duyduklarını bildirdi.

"Seni telefonda tutmak için her şeyi yaparlar," dedi John Jay Ceza Adaleti Koleji'ndeki Siber Suçlar Çalışmaları Merkezi'nin direktörü Marie-Helen Maras. "Hedeflerini korkuya sürükleyerek hızlı kararlar vermeye zorlamak için herhangi birine başvurursanız veya telefonu kapatırsanız zarar vermeyi tehdit ederler."

Çinli yabancı öğrencilerin, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere diğer ülkelerde kendi kaçırılmış gibi göstermeye zorlandığı birkaç vaka yaşandı, cyber kidnapping vakalarını inceleyen Dr. Maras'a göre.

Ne kadar yaygın?

Uzmanlar, sanal kaçırmaların ne sıklıkta meydana geldiğine dair veri olmadığını söyledi. Ancak, teknolojideki ilerlemelerin suçları kolaylaştırdığını ve işlenmelerini daha kolay hale getirdiğini vurguladılar.

Steinberg, yapay zeka kullanımından endişe duyduğunu ve sevdiklerinin seslerini taklit etmek ve fidye ödemeye zorlamak için kullanılmasından endişe duyduğunu söyledi.

"Teknoloji, gerçekten çocuklarını çok iyi tanıyan sevgi dolu ebeveynlerin bile kandırılabileceği bir noktaya geldi," dedi.

Sosyal medya ayrıca suçlulara, iletişime geçmeden önce kurbanlar hakkında bilgi toplama ve inceleme olanağı tanır, böylece bireyin yaşamı hakkında değerli bilgiler edinebilirler.

Suçlular, "sizi arıyormuş gibi numarayı sahteleyebilirler," dedi Maras. "Dolandırıcılığı gizleme konusunda giderek daha iyi hale geliyorlar."

Bu suçlar şimdi daha büyük ödemelere yol açıyor gibi görünüyor, Steinberg, suçluların nadiren yakalandığına dikkat çekti.

Geçmişte suçlular, daha savunmasız bireyleri - belgesiz göçmenler ve ana dilleri İngilizce olmayanları - küçük miktarlar için hedef aldı, dedi.

Ancak Zhuang davasında yetkililer, ailenin ciddi bir fidye ödediğini söyledi.

"Cyber suç muhtemelen en iyi ödeyen suçtur," dedi Steinberg. "İnsanları farklı dillerde hedef alabilirsiniz. Herhangi bir yerden yapabilirsiniz."

Suçlar nasıl önlenir?

Uzmanlar, herkesin sanal kaçırma kurbanı olabileceğini söylese de, insanlar kendilerini daha iyi korumak için birkaç adım atabilirler.

Steinberg, sorunun farkında olmanın, kişisel bilgilerin neler olduğunu bilmenin ve uyanık olmanın ilk adım olduğunu söyledi.

Ancak hedef alınanlar, ilk önce FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne bildirimde bulunmalıdır.

Başlangıçta acil bir çağrı veya mesaj aldıktan sonra Steinberg, sevdiklerine ulaşmaya çalışmayı ve yerlerini doğrulamayı öneriyor. Aileler ayrıca, dolandır

ıcıların farkında olmayacakları belirli ifadeler veya anahtar kelimeler geliştirebilir, dedi.

Gelecekte suçları önlemede, kolluk kuvvetleri ve telekomünikasyon şirketleri de çağrıların kimliğini doğrulamak ve kaynağını izlemek konusunda iyileştirmeler yapabilir, Steinberg dedi.

Ne kadar çok kurban olduğu bilinmiyor olmasına rağmen, uzmanlar bu küçük adımların insanları güvende tutmaya yardımcı olabileceğini söyledi. "Gerçek şu ki, biliyoruz ki bize benzer insanlar... kurban olmuştur," diye ekledi Steinberg.