Kahramanmara\u015f\r\n\r\nKahramanmara\u015f S\u00fct\u00e7\u00fc \u0130mam \u00dcniversitesi (KS\u00dc) Av\u015far Yerle\u015fkesi'ndeki konteyner kentte depremzede down sendromlu ve ailelerinin konaklad\u0131\u011f\u0131 sokakta hobi bah\u00e7esi, kurs ve \u00e7ocuk oyun alanlar\u0131 gibi sosyal mekanlar bulunuyor.\r\n\r\nDepremzedelerin t\u00fcm ihtiya\u00e7lar\u0131 AFAD koordinasyonunda kar\u015f\u0131lan\u0131rken konteynerlerde s\u0131cak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donan\u0131mlar yer al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nRengarenk bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip "+1 Soka\u011f\u0131"nda kalan down sendromlular, ayr\u0131ca konteyner kentin yan\u0131ndaki ormanda do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e spor yap\u0131yor.\r\n\r\nKahramanmara\u015f'ta koordinat\u00f6r vali olarak g\u00f6rev yapan Sakarya Valisi \u00c7etin Oktay Kald\u0131r\u0131m, depremin ard\u0131ndan ilk andaki ihtiya\u00e7larla bug\u00fcnk\u00fc ihtiya\u00e7lar\u0131n farkl\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, daha hassas olunmas\u0131 gereken \u00f6zel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nToplumun b\u00fct\u00fcn kesimlerini, depremzedelerin tamam\u0131n\u0131 kapsayacak hizmetlerin ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Kald\u0131r\u0131m, bu kapsamda "+1 Soka\u011f\u0131"n\u0131 olu\u015fturduklar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\r\n\r\n"+1 Soka\u011f\u0131 \u00e7ok iyi dizayn edildi"\r\n\r\nKald\u0131r\u0131m, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"\u015eu anda i\u00e7inde bulundu\u011fumuz +1 Soka\u011f\u0131 \u00e7ok iyi dizayn edildi. Bu soka\u011f\u0131 sadece biz dizayn etmedik. Burada onlar\u0131 temsil eden hem bir sivil toplum \u00f6rg\u00fct\u00fc var hem de bizzat kendilerinden fikir alarak dizayn ve tasar\u0131m\u0131 beraber yapt\u0131k. Yer boyamalar\u0131, konteyner giydirmelerini beraber yapt\u0131k. +1 Soka\u011f\u0131 down sendromlu ve aileleri i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f bir ya\u015fam merkezi. \u00c7ok g\u00fczel bir lokasyonda. Burada 20 ailemiz kalacak. Depremden etkilenen down sendromlu \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 hem bar\u0131nd\u0131raca\u011f\u0131m\u0131z hem konaklataca\u011f\u0131m\u0131z hem de b\u00fct\u00fcn ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131m\u0131z son derece g\u00fczel, \u015f\u0131k \u00f6rnek bir mekan olu\u015fturmu\u015f olduk. Sadece deprem b\u00f6lgesinde de\u011fil ba\u015fka b\u00f6lgelerde de benzer bir \u00f6rne\u011finin oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. B\u00fct\u00fcn ekibimiz ve arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u00c7ok g\u00fczel bir proje ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Down sendromlu \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z aileleriyle birlikte buraya geldiklerinde onlar\u0131 ziyaret ettim. Onlar\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki mutlulu\u011fu g\u00f6rmek her \u015feye bedel, her \u015feye de\u011fer. Devletimize dua ediyorlar."\r\n\r\n\r\n\r\nKald\u0131r\u0131m, +1 Soka\u011f\u0131'nda sadece konaklama hizmeti sunmad\u0131klar\u0131n\u0131 bunun yan\u0131nda survivor parkuru, e\u011fitim s\u0131n\u0131f\u0131, hobi bah\u00e7esi gibi \u00e7e\u015fitli sosyal donat\u0131lar\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n"Herkeste birbirini anlayan ki\u015filer"\r\n\r\nDepremzede anne Rabia Eren de 6 \u015eubat'taki sars\u0131nt\u0131da evinin a\u011f\u0131r hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu s\u00fcre\u00e7te 2 down sendromlu \u00e7ocu\u011funun okulunda misafir olarak kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n"+1 Soka\u011f\u0131"n\u0131n kendilerine s\u0131cak bir yuva oldu\u011funu ifade eden Eren, "Allah devletimizden ve milletimizden \u00e7ok raz\u0131 olsun. Di\u011fer kom\u015fular\u0131m\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 bizim \u00e7ocuklar gibi. Hepsi de down sendromlu aileler. Herkeste birbirini anlayan ki\u015filer. \u00c7ok memnunuz." dedi.\r\n\r\nDown sendromlu Esra Eren ise arkada\u015flar\u0131yla olmaktan duydu\u011fu mutlulu\u011fu aktararak, soka\u011f\u0131n yap\u0131m\u0131nda eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\nAA