11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, afetzedelerin yaşadıkları travmayı atlatması amacıyla çeşitli psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta 1887 personelle 52 farklı noktada hizmet veren ekipler, çocuklar için oyun terapileri ve grup çalışmaları yapıyor, kadın ve erkekler için de çeşitli el işi kursları düzenliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını anlattı.

Bugüne kadar 17 ilden gelen Bakanlık personelinin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Kaya, Kahramanmaraş'ta 1 milyondan fazla insana sosyal yardımda bulunduklarını ifade etti.

Vatandaşların üzerindeki olumsuz deprem psikolojisini atlatabilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"İlimizin 52 farklı bölgesinde 49 sabit psikososyal destek alanı ile 35 çocuk oyunu etkinlik alanında 501 bin 635 kişiye sosyal destek hizmeti verilmiş durumda. Bu gerçekten önemli bir veri. Çünkü bu anlamda her bir kişiye dokunulduğunu gösteriyor. Şu an itibarıyla bunlardan 250 binine psikolojik ilk yardım müdahalesi var. Aynı zamanda arkadaşlarımızın yaptığı psiko-eğitim çalışmaları bireysel danışmanlık. Şu an 52 bin kişiye devam eden bir bireysel danışmanlık süreçleri var. Bunlar da devam ederek gidecek."

"Dokunmadığımız insan kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kaya, depremzedelerin Bakanlık personeline arkadaş ve ailesiymiş gibi davrandığını dile getirdi.

Yüreklerini ortaya koyarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Kaya, "Devletin şefkat eli olarak biz Kahramanmaraş'ta dokunmadığımız insan kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün 500 bin olmuş olabilir ama Kahramanmaraş'taki daha önce ulusal hane ziyareti kapsamında taradığımız gibi tüm insanları taramaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA