KAHRAMANMARAŞ AA- Onikişubat ilçesindeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından ailesiyle 1 hafta çadırda yaşayan 18 yaşındaki Senanur Budak, eğitimine devam etmek için anneannesinin yaşadığı İzmir'e gitti. Burada depremzede olduğu için ücretsiz olarak kursa kayıt olan Budak, pes etmeden derslerine çalıştı.

Haziran ayında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek başarılı sonuç elde eden Budak, tercih ettiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Budak, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, yaşanan depremde en sevdiği sınıf arkadaşını kaybettiğini dile getirdi.

Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen hayalinden asla vazgeçmediğini ifade eden Budak, depremden birkaç hafta sonra İzmir'deki anneannesinin yanına gittiğini ve burada derslerine devam ettiğini anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Budak, "Hayalim başkaydı ama bu benim hayalimden de daha iyi. Hayalimden daha iyi bir yeri kazanmak benim için gurur verici. Endişelerim oluyor ama ben elimden geleni yapacağım. Asla bırakmayacağım. Umarım ileride çok iyi bir doktor olacağım. Depremden sonra kendime dedim ki 'İleride ben de doktor olacağım ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğim.' Bu benim hayalim çünkü ben bu deprem sürecinde çok fazla yardım eden insanla karşılaştım. Çok fazla kişi bana yardımcı oldu. Bunun bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. İleride ben de ihtiyacı olan kimselere yardımcı olacağım." diye konuştu.

Anne Gönül Budak, kızlarının başarılı olması için mücadele ettiklerini ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Kızının her zaman arkasında olduğunu v her zaman destek verdiğini ifade eden Budak, "Kızım depremin ardından 1 hafta kendine gelemedi. En yakın sınıf arkadaşını kaybetmişti. İzmir'e gitti, orada kendisini toparladı ve derslerine çalıştı. Şu an çok mutluyum, kızımla gurur duyuyorum. Rabbim bitirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

"Demek ki senin kurtarman gereken canlar var"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan TOBB Fen Lisesi öğrencisi Tuana Pekmez de 6 Şubat depremlerinde 3 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Depremin ardından ailesiyle bir süre çadırda yaşadığını anlatan Pekmez, ailesinin sınava hazırlık sürecinin aksamaması için kendisini Mersin'deki akrabalarının yanına gönderdiğini dile getirdi.

Yaşadığı olumsuzluklardan ders çıkararak kendisini motive ettiğini dile getiren Pekmez, şunları kaydetti:

"Tıp ve doktor olmanın zorluğu çok fazla. Çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ben de bu kararsızlığı yaşıyordum. Ama depremin ardından o kadar fazla yardıma ihtiyacı olan insanı gördükten sonra 'Sen yaşıyorsun ve hayattasın demek ki senin bazı insanlara yardım etmen gerekiyor. Demek ki senin kurtarman gereken canlar var.' dedim. Bu beni daha motive etti ve ayağa kalkmamı sağladı. Tekrar hedefimin peşinden koşmamı sağladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığım için içim kıpır kıpır ediyor. Çünkü tam olarak istediğim bölüme yoğunlaşacağım. Kendi istediğim bölümde kendimi geliştireceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü, bu kadar tanınan bir üniversitede okumak beni çok heyecanlandırıyor. Umarım her şey çok güzel olur."

Anne Gül Pekmez ise kızının başarısıyla ailecek gururlandıklarını ifade etti.

Yaşanan deprem sürecinde onlarca olumsuz durum yaşadıklarını ifade eden Pekmez, kızının prensiplerinin olduğunu ve hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Tuana'nın başarılı bir çocuk olduğunu vurgulayan anne Pekmez, "Tuana hep bizi gururlandırdı. Okul birincisi olarak girdiği liseyi de birinci bitirdi. En iyisini yapacağını biliyorduk. Tuana bekleneni yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığının haberini aldık. Çok mutluyuz, inşallah devamı gelir. Çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.