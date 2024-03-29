Haber: Aziz Karataş

Merhum annesi adına Batman Petrol İlkokulu'na, oyun ve spor odası kazandıran Batıgöz Başhekimi, Dr. Hakkı Ural, çocukların eğitimine büyük destek sağlayacak. Artık çocuklar, teneffüslerde sınıflarında zaman geçirmek zorunda kalmayacak. Güle oynaya gelişimlerine uygun bir şekilde okullarında doyasıya zaman geçirecekler.

Açılış Okul Müdürü Nihat Güntekin’in KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer’e ve (KAHEV) bağışçısı Dr. Hakkı Ural’a plaket ve çiçek takdimi ile başladı. Açılışa, KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer’in yanı sıra, Batıgöz Başhakemi Dr. Hakkı Ural, KAHEV Üyemiz Dr. Şevin Astan, TPAO Sosyal İşler Şefi Emrah Kutlu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Hasan Çankaya katıldı.