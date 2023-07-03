İSTANBUL- Hasbahçe sahasında gerçekleştirilen açılış törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kaymakam Tahir Şahin ve Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı.

Kâğıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmete sunduğu Yaz Spor Okulları 22 farklı spor branşında 4-15 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriyor.

Basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, badminton, hentbol, dart, futbol, futsal, modern ve geleneksel okçuluk, jimnastik, karate, taekwondo, wushu, yüzme, güreş, tenis, buz pateni, boks, engelli basketbol ve engelli yüzme gibi alanlarda eğitimler verilerek bireylerin ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmesi amaçlanıyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “ Yaz Spor Okullarımız ile 4-15 yaş aralığındaki çocuklar 22 ayrı branşta eğitimlerini alacaklar. Bu sayede çocuklarımız yaz ayını verimli bir şekilde geçirecek. Çocukların sosyalleşmesi hem de bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması açısından bu eğitimler çok önemli. Çocuklarımız profesyonel bir sporcu olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ