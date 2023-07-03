İSTANBUL- Ataşehir’in parkları sıcak yaz akşamlarında komedi filmleri ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ataşehir Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl yine yetişkinler için sinema, çocuklar için ise tiyatro oyunu gösterimleri düzenlenecek.

İlk etkinlik 10 Temmuz Pazartesi günü Örnek Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda “En Güçlü Kim” adlı çocuklara yönelik müzikli, danslı ve interaktif sokak tiyatrosu ile başlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatro ve sinema gösterimleri, 21 Temmuz’a kadar Ataşehir’in farklı parklarında hafta içi her akşam saat 20.00’de Ataşehirlerle buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar’ın yanı sıra Macit Koper, Ümmü Putgül ve Okan Avcı ile Yılmaz Bayraktar’ın rol aldığı 2016 yapımı komedi türündeki “İftarlık Gazoz” filmi, açık havada ücretsiz olarak sinema keyfi yaşamak isteyenleri bekliyor olacak.

Keyifili bir yaz akşamı yaşamak isteyenleri bekleyen bir diğer film ise; yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in üstendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız’ın yer aldığı “Düğün Dernek” olacak.

2017 yılında gösterime giren, senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı “Aile Arasında” filmi de Ataşehirlilerle buluşacak.

Ataşehirli sinema ve tiyartroseverlere keyifli seyirler dileyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşamak isteyen yurttaşlarımızı ve tiyatronun büyülü dünyasının içinde yer almak isteyen çocuklarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ