İSTANBUL - Yeşil Vadi'deki Hasbahçe Mesiresi'nde gerçekleşen konserde yüzlerce vatandaş şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerin yaz boyu devam edeceğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

“Böyle güzel bir yaz akşamında birlikteyiz”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu akşam özellikle sınav sonrasında gençlerimizle buluşalım istedik. Yaklaşık 1 yıl boyunca sınava hazırlandılar. YKS sonrasında gençlerimiz Sinan Akçıl ile buluştu ve doyasıya eğleniyorlar. Böyle güzel bir yaz akşamında birlikteyiz. Tüm hanımefendilere, beyefendilere ve gençlere buradan saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hasbahçe Mesire alanında binlerce hemşehrilerimizle beraber bayram öncesinde buluşmuş olduk. Buradan tüm Kağıthanelilerin, tüm İstanbulluların, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Yaz boyunca burada olacağız" dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ