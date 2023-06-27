İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde Tuzla’da yaşayan 65 yaş üstü büyükler, onlarca farklı branşta eğitimlere ve aktivitelere katılarak hem sosyalleşiyorlar hem de kendi yaşıtları ile vakit geçirme imkânı yaşıyorlar. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde alanında uzman eğitimciler tarafından uygulanan eğitimlerden bir tanesi ise okuma yazma eğitimi. Bu kapsamda Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 5 yıldır sürdürülen okuma yazma eğitiminden bu sene 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadılar. Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar. Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı’nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attılar. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,” Özellikle de Tuzla Halk Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinlik için. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde yapılan her çalışma ayrı ama okuma yazma seferberliği nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız, iyi ki de okuma yazma öğrenmek için kendinizi motive ettiniz. Bizleri de mutlu ettiniz. Her bir bireyin, okuma yaz bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi çok kıymetlidir. Bir büyüğümüz, ‘Benim hayalim’ dedi. Bu hayalinizi gerçekleştirmenize sebep olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ