“Directed By Women Turkey” (Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali) “Directed By Women” adıyla, İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası festivalin Türkiye ayağı olarak bilinen festival için geri sayım başladı.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde üç gün boyunca yapılacak film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer alacak.

Bu yıl, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgesel de Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle ‘’Özel Gösterim’’ ile festivalde yer alacak.

Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film ve yönetmen Berna Gençalp’in belgesel filmi “ Kim Mihri” özel gösterimle seyirciyle buluşacak.

Ayrıca her sene olduğu gibi festivalde yer alan etkinliklerle alanında önde gelen isimler ağırlanacak. Yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen’le söyleşiler gerçekleştirilecek.

Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme ‘’En İyi Film Ödülü’’ verecek.

Directed By Women Turkey 2023’ün bu seneki atölye ve festival sponsorluğunu VİGOR SANAT, ödül sponsorluğunu ise SENARİSTBİR üstleniyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Directed By Women Turkey, kadın sinemacıların emekleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.

FESTİVAL EKİBİ

Filiz Kuka, Ceren Şahan, Bihter Yaman, Neslihan Çelik

FESTİVAL JÜRİSİ

Ulusal Jüri / National Jury

Ayşıl Tay Balcı Yapımcı/Producer

Nilay Erdönmez Oyuncu/ Actress

Selcen Ergun Yönetmen/Director

Uluslararası Jüri / İnternational Jury

Banu SIVACI Yönetmen/Director

Elisa SEPULVEDA Oyuncu-Yapımcı/ Actress-Producer

Myriam SASSINE -Yapımcı

Genç Bakış Jüri / Youth view Jury

Ceylan ESEN Senarist-Yönetmen/ Screnwriter-Director

Kader AKYÜZ Yönetmen/Director

Belgesel Jüri / Documentary Jury

Sevinç YEŞİLTAŞ Yönetmen- YAPIMCI /Director - Producer

Martina PRIESSNER Yazar- Yönetmen / Writer- Director

Emel ÇELEBİ Yönetmen/Director

PROGRAM

22 EYLÜL – CUMA

14.00 – 14.45 GENÇ BAKIŞ

Atelier Beyond, Türkiye – 7’03’’

Little Me,Egotrip, Slovenia – 6’37’’

Lucid Dream, China – 12’49’’

Supernova, Ireland – 11’52’’

15.30 – 17.00 Workshop – SİNEMADA SESİN BÜYÜSÜ – Mevlüt Ünal, Prof. Dr. Yelda Özkoçak

18.30 – 19.30 Söyleşi: Ayfer Tunç – Sinema ve TV dizilerinde Edebiyat ve Uyarlama

20.00 – 21.30 Uluslararası Finalistler 1

Parking Lot, Lithuania– 12’39’’

Betty‘s Burning, Belgium– 15’

Impatient Pain, France– 17’20’’

Jellyfish, Brazil – 22’39’’

Me Ilamo Lena, Mexico – 7’10’’

Phrases of My Stories, Spain – 22’

21.45 – 23.00 Ulusal Finalistler 1

A Different Kind of Mourn /Farklı Bir Yas – 12’37’’

As Possible as Everything / Herkesin Yapabileceği

Bir Şey – 15’

Suicide Watchman / İntihar Bekçisi – 11’40’’

Hidden/ Saklı – 16’05’’

Cold, Distant and Dirty / Soğuk, Uzak ve Kirli – 9’59’’

Peripeteia – 14’57’’

23 EYLÜL – CUMARTESİ

14.00 – 15.00 Alice Guy – Özel Gösterim (Kapalı Salon)

15.30 – 16.30 Ulusal Gösterim Seçkisi (Kapalı Salon)

Dank – 5’48’’

Insane / Deli – 15’

I You He - She We You They /

Ben Sen O Biz Siz Onlar – 4’22’’

Inshore /Kıyıda – 13’50’’

Inside / İçeride – 5’50

She Blooms / Çiçek Açar – 2’14

17.30 – 19.00 Söyleşi: Kadın ve Mizah: Türkiye’de Kadın Komedyen Olmak - Deniz Özturhan, Hange Yögen

19.30 – 21.00 Belgesel Finalistler 1

In Between, Switzerland – 17’30’’

Wish Box, Türkiye – 5’

Karam Camera, USA – 16’51’’

Mankind, Türkiye – 25’

Mary, Bosna and Herzegovina – 7’01’’

Who Is This Woman, Türkiye – 5’

21.15 – 22.45 Uluslararası Finalistler 2

Woody Allen, Iran – 15’

Princes, France – 21’45’’

Sparks Lampini, USA – 18’04

Until It Hurts, Israel – 15’36’’

Verso Casa, Italy – 20’

24 EYLÜL – PAZAR

14.00 – 15.45 Belgesel Finalistler 2

Beneath The Surface, Estonia – 13’29’’

Dert Boom, Morocco – 25’

If They Ask What Is This, This is a Leaf, Türkiye – 7’

Maryam, Iran – 23’43’’

Papa, France – 12’04’’

Summer Holiday, Türkiye – 15’

16.00 – 17.30 Kim Mihri, Belgesel – Özel Gösterim

19.30 – 20.45 Ulusal Finalistler 2

Buried Ghosts / Gömülü Hayaletler – 15’04’’

The Loop / Döngü – 14’55’’

ill Fortune / Kadıköy‘ün En İyi Falcısı – 15’

The Gulf / Körfez – 17’03’’

This Is Not A Place For You /

Burası Size Göre Değil – 15’

21.00 ÖDÜL TÖRENİ